即巿股評 港股直擊

上星期無論港股同美股都係悶到嘔，美股走勢偏軟，主要係科技龍頭全部腳軟，但可能同上周感恩節假期，市況轉趨淡靜有關。上周恒指波幅不足一千點，50日線(26191點)一直係上周阻力，而恒指日線圖走勢更漸成三角形走勢形態，準備爆邊。結果今日港股唔聲唔聲，嚇你一驚，恒指半日悶吓悶吓升咗超過400點，雖然半日成交額只有420億左右，未能配合升勢，但正因為成交薄弱，大戶要舞高弄低指數實在易過如反掌。

恒指今早高開171點，開市後升幅一度收窄至104點，見26032點半日低位。雖然A股表現平平，早段更曾下跌，但無礙港股升勢，恒指升穿50日線，半日最多升486點，見26414點。恒指中午報26367點，升439點；國企指數報10524點，升135點。

大市向上當然唔少得騰訊(00700)跟友邦(01299)呢一對重中之重嘅指數權重股，騰訊半日最高見298.6元，短線阻力仍然喺300元，升得破呢一關自然係向上再挑戰310元，暫時支持位上移至290元至292元，跌穿支持要小心。友邦半日則升2.3%，短線阻力位喺66元，升得穿海闊天空，支持位63.6元。

其他重磅股全線向上，大笨象(00005)跟平保(02318)升逾1%，其實自平保成為大笨象單一大股東消息曝光後，大笨象股價表現較為硬淨，雖然唔知道平保仲會否加碼，但至少街貨的而且確係少咗，對股價間接有支持。至於內銀股今日表現亦唔差，普遍升逾2%，合力推高大市升破50日線並企穩。

聯儲局最近一改之前強硬鷹派作風，頻頻有官員輪流放鴿，家下市場唔再討論12月加息與否，又或者明年加息幾次，反而係憧憬最快幾時暫停加息。美國兩年加息周期有望暫停甚至完結，息口敏感嘅地產股有受捧，當然最受惠係陀地地產股，地產股普遍升3%或以上。

除咗加息周期有望終止，油價亦聽晒「侵侵」嘅話跌到一仆一碌，三桶油繼續受壓，相反航空股則受惠油價下挫而上升，加上人民幣走勢回穩，呢個板塊係時候翻身。暫時港股傾向做好多，咪再心思思做淡，至少50日線企穩咗，都係宜做好不宜做淡。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)