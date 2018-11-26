重要通告 港股直擊

大家樂集團(00341)公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利2.39億元，按年增長16.25%。每股基本盈利41.2仙，中期股息派19仙。

期內，收入41.99億元，按年上升1.71%。其中，香港收入36.08億元，增加0.78%；內地收入5.91億元，升7.73%。

大家樂指出，香港分類業績上升10%至3.89億元，主要因為利潤率改善。內地分類業績升2.6%至7830萬元，主要由於分店網絡擴張，以及線上營銷線下外送(O2O)服務擴展。

上半年，集團速食餐飲及機構飲食業務，分店共292間。大家樂快餐同店銷售增長2%，截至9月底，共經營164家分店。集團速食餐飲業務另一主要品牌一粥麵共經營50家分店，同店銷售增長1%。

另外，泛亞飲食面對具挑戰性的市場環境，該業務的營運單位總數78家，預料下半年利潤率會因新客戶合約生效而有所提升；活力午餐期內生產的午膳飯盒創新高。

大家樂表示，飲食業的競爭依然非常激烈，雖然香港政府最近落實的最低工資為業界帶來挑戰，但有信心業務能繼續增長。另外，雖然內地業務面對人力資源短缺及中美貿易摩擦帶來的不穩定因素挑戰，但仍對大灣區的發展機遇充滿信心，特別是廣州和深圳，相信能為集團日後的業務表現帶來良好及快速的增長。