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今日 12:33 港股直擊 即巿股評

半日飆439點返50天線 地產股標青

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美股上周五感恩節半日市下挫，惟G20峰會臨近，市場憧憬「習特會」助降中美貿易爭拗，帶挈亞洲股市造好，恒指中午飆逾四百點，重上50天線(現處26191)。

恒指今早高開171點報26368，早段升幅一度縮至104點，低見26031。不過，亞洲股市偏好，港股買盤亦增加，帶動恒指再度上破50天線，最多升486點，高見26413，臨近午市回順，但半日仍飆逾四百點收市。恒指中午報26367點，升439點或1.7%。大市半日成交419.84億元。

國企指數報10524點，升135點或1.3%。

藍籌股大致向好。騰訊(00700)升1.9%；友邦(01299)漲2.3%； 建行(00939)走高2%；滙控(00005)升1.1%；銀河娛樂(00027)揚4%，為表現最佳藍籌股。

焦點板塊

地產股：憧憬美國加息周期即將完結，地產股受追捧，新地(00016)升3.6%；恒地(00012)與新世界(00017)齊漲3.1%；長實(01113)和信和(00083)揚3%。

燃氣股：延續強勢，明天公布中期業績的中國燃氣(00384)半日飆5.8%，跑贏一眾國指成分股；北控(00392)升1.7%；新奧能源(02688)升3%；港華燃氣(01083)升1.2%；新天綠色(00956)升1%。

航空股：油價上周大跌，航空股有運行，當中以1.2億人民幣售4架A320飛機的南航(01055)表現最醒，中午揚3.8%；國航(00753)也漲2.7%；東航(00670)漲1.9%；連帶國泰(00293)及中銀租賃(02588)也分別漲2.4%和3.5%。

石油及煤炭股：油價下滑，三桶油逆市受壓，中石油(00857)跌1.5%；中海油(00883)走低0.3%；中石化(00386)降0.5%；內地動力煤期貨跌穿每噸600元人民幣關，創近三個月低，神華(01088)升轉跌，半日微降0.1%；兗州煤業(01171)跌0.9%；中煤(01898)跌1.2%；伊泰煤炭(03948)跌1.1%。

焦點股份

美團(03690)：第三季勁蝕833億元人民幣，拖累股價上周五重創一成，今早仍見受壓，半日再挫4.2%，午收51.6元，成交1.98億元。

同程藝龍(00780)：今早首日掛牌，開報10.78元，較招股價9.8元，高一成，最高見過11.28元，最低則為9.99元，中午收造11.2元，比招股價高14.3%，成交有6.4億元。

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