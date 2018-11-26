中廣核新能源(01811)公布，今年首10個月，累計完成售電量1.07萬吉瓦時，按年增長24.2%。
其中，在中國，風電項目按年增30.8%，太陽能項目升29.6%，燃煤、熱電聯產及燃氣項目增0.4%，水電項目增加2.8%；南韓燃氣項目增加31.3%。
單計10月，完成售電量1170.1吉瓦時，按年上升30.7%。其中，在中國，風電項目增加4.6%，太陽能項目增64.2%，燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少39.9%，水電項目減少13.8%；南韓燃氣項目增67%。
中廣核新能源(01811)公布，今年首10個月，累計完成售電量1.07萬吉瓦時，按年增長24.2%。
其中，在中國，風電項目按年增30.8%，太陽能項目升29.6%，燃煤、熱電聯產及燃氣項目增0.4%，水電項目增加2.8%；南韓燃氣項目增加31.3%。
單計10月，完成售電量1170.1吉瓦時，按年上升30.7%。其中，在中國，風電項目增加4.6%，太陽能項目增64.2%，燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少39.9%，水電項目減少13.8%；南韓燃氣項目增67%。
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