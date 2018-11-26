內地首9個月水泥業利潤大升，帶動水泥股造好，海螺水泥(00914)現升2.7%；中國建材(03323)則走高0.5%。
至於華潤水泥(01313)漲1.6%；金隅(02009)升1.6%；亞洲水泥(00743)飆4.5%。
發改委公布，內地首9個月建材營業務收入3.4萬億元(人民幣‧下同)，按年增長14.4%；利潤總額2810億元，按年升43.7%。其中水泥業收入按年增長23.1%，利潤總額按年大升1.23倍。
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