即巿股評 港股直擊

話說上個星期我為咗部「真心鍾意」嘅陳舊壞電話而苦惱，不過經過呢個weekend之後我已經腦輕鬆啦，事關我趁我本身用緊個部「爛船都仲有三斤釘」嘅時候拿拿聲trade走，補錢換咗部「真心鍾意」嘅後...我諗三代啦嘅電話返嚟；更重要嘅係，哈哈，我幾乎反轉咗間屋咁滯，但都搵唔返嗰部陳舊壞電話，睇嚟今日都要同幫我問嗰兩位同事占爺同文少講聲唔好意思。

依家10點23分，望吓個市恒指依家升397點，做緊26324點，上個星期五睇緊隻銀河娛樂(00027)，見到SlowSTC(14,3)%K線同%D線雙雙處於超買水平，但嗰時都仲係「8」字頭，所以就話「當比多一兩日你上到『9』字頭呢，同時有望升抵，甚至升穿保歷加通道頂，咁就係開Put之時啦。」今日再睇隻銀娛，都升得唔錯架，依家升緊3.5%，做緊$48.3，而日線圖嘅SlowSTC(14,3)%K線(94.157)同%D線(85.998)繼續keep住嚴重超買水平，且%K線終於上咗「9」字頭，怕且都可以比多少少耐性等多陣。

今日個市升到咁high，好難話唔關星期五(11月30日)中美兩國最大阿頭會面，傾傾貿易戰單嘢點收科，憧憬有好消息出現之下，應該搞到個市一開始就係咁向上，最多曾升428點，高見26355點。用呢個位度返上去恒指牛熊證街貨圖嘅話，頭兩part熊證已經死亡，呢度夾埋有517張期指；而最貼價嘅就係26300至26399點，呢度只有73張期指，而當中有部分到都係死架啦，不過唔緊要，事關着眼點應該係喺26400至26499點，呢度有1143張期指，係熊證區裏面最重貨。就算銀娛真係上到嚴重超買水平，但都難敵過千張期指嘅吸引力，更何況月尾啦，交數啦，恒指牛(57320)， 收回價25337點，同現價有接近1000點差距，追升嘅嘢幾時係唔好跟得太貼，吼恒5分鐘圖SlowSTC(14,3)見超賣時先小注落場。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo(下半part)：#Gladyshan#