港股直擊 即巿股評

港股上周五成交創近22個月新低，市場觀望月底「習特會」，油價大跌料利淡資源股表現，港股預託證券(ADR)預示今早或低開逾百點。

上周五美股提前三小時收市，道指收跌178點或0.73%報24285點，錄得自2011年以來最差感恩節表現。紐約期油一度暴跌逾8%，能源股大跌。全周道指跌4.4%，納指跌4.3%，標普500指數跌3.8%，道指和納指均錄得三月份以來最大單周跌幅。標普500指數較其在9月20日的最高點已下跌超過10%，標誌著該指數跌入調整區域。

繼高盛之後，美銀美林近日也發布了2019年市場展望，預計美股將在2018年觸頂，並在2019年下跌，2018年年底標普500指數料收於3000點，明年底預計將跌至2900點。

本周焦點是聯儲局主席鮑威爾在周三出席紐約活動的演說，另外聯儲局副主席克拉里達等聯儲官員亦將先後發表演說，對下月議息立場亦有一定啟示。

國際油價再度大跌，紐約期油收跌7.8%報每桶50.39美元，創去年10月9日以來收市新低，並創2015年9月以來最大單日跌幅，全周跌11.1%，連跌七周。布蘭特期油收跌6%報59.09美元，亦連跌七周。市場對原油供應過剩的擔憂加劇。消息指，沙地阿拉伯和油組計劃將限產措施延長至明年，並考慮秘密減產。特朗普曾經多次指油價仍然偏高，公開呼籲沙特阿拉伯不要再減產，以進一步壓低油價。

倫敦基本金屬亦全線收低，其中LME期銅跌1.4%，期鋅跌2.8%。

歐盟領導人周日在特別峰會上一致通過英國脫歐協議草案，並警告稱如果協議遭英國議會否決，將不會重啟談判。英國首相文翠珊表示，如果延長21個月的過渡期，英國將不得不支付超過390億英鎊的脫歐成本。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.31元，較本港上日收市低0.59元；騰訊(00700)ADR收報289.7元，低1.5元；國壽(02628)ADR收報16.34元，無升跌。油價大跌，「三桶油」沽壓大，中海油(00883)ADR收報12.2元，低0.46；中石油(00857)ADR收報5.27元，低0.11元；中石化(00386)ADR收報6.38元，低0.11元。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報75.23元，低0.67元；聯通(00762)ADR收報8.68元，無升跌；中電信(00728)ADR收報4.07元，無升跌。

ADR港股比例指數報25818，較上周五恒指收市低109點或0.42%。恒指上周五最多跌212點，見25807點，力守廿天線(約25790點)，收報25927點，跌91點或0.3%。大市成交額跌至595.42億元，創去年2月3日以來新低。今早恒指或失守20天線(約25850)。

內地股市上周五重創，滬指挫2.5%，深成指插逾3%。剛過去的周末滬深兩交易所發布了上市公司回購股份實施細則的徵求意見稿，新規要求回購下限不低於上限一半。留意A股今日走勢。

焦點股份

康師傅(00322)將於今日公布第三季業績，大家樂(00341)、L'Occitane(00973)及耀才證券(01428)將於今日公布截至9月底止中期業績。

中國投資基金公司(00612)今日正式易名為「中國鼎益豐」。