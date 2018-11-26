即巿股評 港股直擊

上周港股先反彈後回軟，恒指於11月19日收市升穿50天線，但翌日已經失守，其後並且反覆回落至上周五的25927水平收市，全日跌91點或0.35%，一周則累積256點或0.97%跌幅。

恒指上周五始終仍要跌穿了爭持四個交易日的10天線，不過，在恒指反覆走低期間，港股主板成交額一直偏低，到上周五更錄得僅僅595億元的逾1年半以來最少成交額，市場顯然是觀望本周五(11月30日)開始在阿根廷舉行的G20峰會其中的「習特會」談判結果。

自從美國總統特朗普11月初在Twitter透露，曾致電中國國家主席習近平商談包括兩國貿易協議問題，並表示已安排在阿根廷的G20峰會見面，隨即觸發市場憧憬中美貿易戰有機會和解。然而，對於特朗普首先透露的「習特會」安排，中方卻沒有明確的正面回應，到了11月13日，中國外交部發言人華春瑩在記者會回答提問時仍表示，中美兩國領導人曾通電話，雙方同意兩國經濟團隊要加強接觸，就雙方關切的問題開展磋商，推動中美經貿問題達成一個雙方均能接受的方案。中方並沒有講到G20「習特會」。

甚至直到上周五，中國外交部發言人陸慷亦只是宣布，國家主席習近平應邀進行國事訪問西班牙、阿根廷、巴拿馬、葡萄牙期間，將於11月30日至12月1日出席阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的G20領導人第13次峰會，並會跟有關國家領導人進行一系列雙邊會晤，但未有提到「習特會」具體安排和日期。

中方對於「習特會」顯然作出「冷處理」，部分原因估計是中美雙方都明白，不可能期望透過單一次領導人會晤，就可以化解存在多年並且愈來愈錯綜複雜的兩國貿易問題。更何況剛於11月18日閉幕、在巴布亞新畿內亞的亞太經合組織(APEC)年會，據報由於中美雙方在共同宣言就貿易問題措辭上的分歧，致使APEC有史以來首次未能發表會議共同宣言。再加上中美雙方代表在11月21日的世貿組織(WTO)會議互斥對方虛偽，而美國白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)接受英國BBC訪問時更暗示，或許要將中國逐出WTO；中國外交部發言人耿爽在例行記者會上就此反駁說，WTO不是美國一家說了算，又指美方個別人暗示將中國「開除」出WTO，雖然注定是癡人說夢，但也充分暴露了美方強權霸凌的嘴臉和唯我獨尊的心態。

以上種種或會讓人對「習特會」達成貿易協議不寄厚望，以致影響港股表現。不過，最近才加注睇好恒指持續反彈（見11月19日「搏拳實錄」）的老徐則認為，中美貿易戰問題已炒到乏味，除非爆出極端正面或負面的消息，否則港股不會有太大的反應。反而國民黨在周日結束的台灣「九合一」選舉重展雄風，更有機會刺激港股表現，甚至令中美筫易戰問題對港股的影響力，短線或退居次要。

老徐