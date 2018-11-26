即巿股評 港股直擊

中美兩國元首將於11月底會面，屆時會否有好消息，現時仍難以估計。不過，近日外圍持續反覆，投資者在配置上，宜選取一些防守能力較高的股份。近月內地煤產量提高，煤價在冬季補充庫存期間表現疲弱，多隻中資電力股借勢回勇；加上該批股份具低成本優勢，息率亦具吸引力，實屬避險之選。

處於行業龍頭的華潤電力(00836)，主要從事燃煤發電業務，近年亦積極發展可再生能源，是不俗的選擇。截至6月底止，該股上半年純利按年增長59.6%至29.59億港元，營業額上升15.3%至393.08億港元，其中火電收入增加10.6%至310.02億港元，是其主要收入來源，佔整體收入約78.8%；可再生能源收入顯著上升47.9%至53.55億港元，佔整體收入約13.5%。

上半年總運營權益裝機容量為36,917兆瓦，其中燃煤發電廠容量為29,815兆瓦，佔比達80.8%；風電、水電、太陽能及燃氣發電容量分別為6,411兆瓦、280兆瓦、333兆瓦及79兆瓦，合共佔比19.2%。

由於附屬燃煤電廠標煤單位售價錄得上漲，導致上半年燃料成本增加11.8%。然而，發電廠的煤炭庫存高企，加上大型煤企下調煤炭中長期協議的價格，第四季煤價料進一步受壓，有助紓緩火電企業的成本支出壓力，同時支持潤電下半年的盈利表現。

新能源業務成增長亮點

潤電近年積極加強新能源發電的發展，迎合中央的環保政策；另亦著手調整業務結構，推進公司戰略轉型。集團於8月將旗下煤炭資產轉讓予國源公司，買方答應償還潤電110億元人民幣的股東貸款。透過該筆交易，可剝離表現不佳的業務，並降低負債水平及提高現金流，可謂一舉數得。

潤電近年派息穩健，配合新能源業務盈利高增長，均屬其有利因素。現價預測市盈率10.4倍，預測股息率貼近6厘，較大部分本地公用股息率為高，估值上佔優。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期華潤電力2018、2019及2020年每股盈利為1.384元、1.721元及2.077港元，給予12個月目標價17.0港元，相當於今年預測市盈率12.0倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理