即巿股評 港股直擊

恒指一周變幅不大，周內曾升破50天線，惟美股調整及A股下行，拖累港股未能企穩50天線之上，一周計微跌約二百點。下周重點為「特習會」，周初市場觀望氣氛或較濃，留意市場會否陸續傳出商討內容，對個別板塊或有較大影響。技術上，恒指短期阻力位仍為50天線水平，而下方支持仍為周中低位近25500附近。

恒指周五欠方向，好友主要以收回價在25300-25500間的牛證捕捉即市波幅，持倉過市意欲不高。預期恒指在25500附近，明確突破26200點的50天線水平，才會有較多資金進場看好。策略上，暫以捕捉即市波幅為主。淡友周五略為進取，場內最貼價，收回價在26100點附近的熊證見資金換馬流入。

美團績後急挫 倘不反彈或失50關

美團(03690)績後股價大跌，證券商在績後調低其目標價，擔心其業務將面對更多競爭。不過，股價大跌吸引資金入市撈底。資金亦大多選擇較貼價甚至價內認購證，或反映資金認為美團短期雖下跌，但中線看好其前景，故以貼價及長年期認購證進場部署。投資者候低部署可留意美團購(14369)，行使價60.93元，19年9月到期。

淡友在績前大手部署美團認沽證，績後普遍獲利離場。留意周一能否出現技術反彈，如看淡屆時或可再吼價外證部署。倘不反彈而續跌，則有機會失守50元大關。看淡可留意美團沽(14698)，行使價43.18元，19年4月到期。

騰訊績後轉強 295元關鍵

騰訊(00700)績後走勢轉強，周三股價跌後揚升，支持大市回穩。雖然周五未能延續強勢，股價掉頭回落近1.3%。不過，其10天線在上移中，而50天線約295元繼續成為股價的重要阻力。大市未出現突破走勢前，騰訊股價或先於10天至50天線之間上落。其股價周五繼續在290元整固。造好可考慮在大市即市支持區附近部署，或待大市突破向上才以價外認購證應市。當中可留意騰訊認購證(13570)，行使價330.2元，19年02月到期，實際槓桿約10.1倍。

另一方面，騰訊周五回落，淡倉爭相平倉離場，看淡宜繼續留意較貼價及街貨量較低的認沽證，以免資金一面倒平倉時影響輪證價格日內走勢。如看淡當可留意騰訊認沽證(15322)，行使價257.8元，19年04月到期，實際槓桿約6.4倍。

內險市場成「特習會」焦點之一

A股跌，中國平安(02318)周五續未能重上75元，但跌幅少於1%。市場擔心內地一旦進一步將內險市場對外開放，或影響內地保險公司的利潤，拖累內險板塊近期表現較弱。資金於周四一度流入其認沽證看淡，或與此有關。

不過，平安作為營運表現一直較同業理想的股份，相對跌幅較少，100天線73.7元為短期支持位，上方阻力留意50天線約75.9元。看好可留意平安購(11974)，行使價84.89元，19年3月到期。相反看淡可留意平安沽(15062)，行使價65.50元，19年3月到期。

至於市場憧憬或受惠的股份友邦保險(01299)，周五大致靠穩，一度逼近64元。向上觀望重上一個月高位66元的機會，支持參考62.6元的20天線水平。看好可留意友邦購(11542)，行使價72.55元，19年2月到期。或友邦牛(64076)，收回價61.38元，行使價60.78元，19年4月到期。相反看淡則可留意友邦沽(29713)，行使價52.88元，19年3月到期。

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰

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