港股直擊 即巿股評

隔晚美國感恩節休市，但內地股市急挫，加上市場觀望下周「習特會」，港股全日跌91點，但成交縮至僅595.42億元。

市場觀望氣氛濃，北水續流出，繼上日淨沽4.98億元，今日再走7.73億元，兩日合計走12.71億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

騰訊(00700)為北水最多淨走個股，全日有4.68億元流出；中興(00763)也有689萬元淨沽，但晶片股中芯(00981)有3180萬元資金淨入，而舜宇(02382)亦有6889萬元流入。

滙控(00005)與友邦(01299)再有北水追入，全日分別買5609萬和5671萬元。昆侖能源(00135)則有4542萬元北水淨買。中生製藥(01177)公布季績後被多家大行下調目標，股價低開4.5%，收市無起跌，全日也有228萬北水淨入。大市成交再縮，港交所(00388)有3806萬元內地金流淨沽。

華泰證券(06886)急挫，但引來北水掃入9430萬元，為北水最多淨買個股：招行也有409萬元淨入；但太保(02601)則有5182萬元淨走。

汽車股再有北水淨沽，比亞迪(01211)及吉利(00175)分別有3574萬及3356萬淨走。

內房股方面，融創(01918)有5142萬元淨買，中海外(00688)及萬科(02202)分別有7524萬及1372萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、華泰、融創、中芯、太保、昆侖能源、舜宇、中海外、招行、中生製藥。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中興、融創、友邦、滙控、比亞迪、吉利、招金(01818)、港交所及萬科。