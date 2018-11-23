港股直擊 即巿股評

隔晚美國休市，歐洲主要股市下行。港股連升兩日後，今日反覆回吐。市場觀望下周「習特會」，投資氣氛審慎，大市成交額創近22個月低。

恒指今早低開69點，開市後跌幅一度收窄至36點，見25983點全日高，其後沽壓轉強，穿10天線(約25949點)，上午最多跌193點，中午跌78點。下午2時前跌穿上午低位，最多跌212點，見25807點，力守廿天線(約25790點)。恒指收報25927點，跌91點或0.3%。大市今日下跌股份比例為66%；上升股比例僅34%。

總結全周，恒指跌255點或1%。

國企指數報10388點，跌57點或0.6%。全周跌195點或1.8%。

大市成交額跌至595.42億元，創去年2月3日以來新低。

即月期指收市報25895，跌36點或0.14%，低水33點，成交162078張。

A股午後沽壓轉強，滬指挫2.49%；深成指插3.26%。

美國今日「黑色星期五」(Black Friday)，美股今晚只有半日市，道指期貨最新跌79點，報24386。歐洲三大股市最新靠穩。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.3%；平保(02318)跌0.6%；中生製藥(01177)公布季績後被多家大行下調目標，股價低開4.5%，收市無起跌；石藥(01093)跌0.6%，全周挫8.6%為藍籌跌幅王；吉利(00175)挫3.1%；萬洲(00288)跌2.1%。相反，長實(01113)升0.4%；長建(01038)漲2.2%；長和(00001)升0.4%；中移動(00941)升1.3%。

焦點板塊

科技股：美團點評(03690)第三季虧損按年顯著擴大，股價曾插14.4%，股價挫11.8%。另一新經濟股閱文(00772)挫4.1%。市場憂行業景氣，手機股續見沽壓，蘋概股瑞聲(02018)跌1.3%；高偉(01415)跌1%；丘鈦(01478)跌2%。日前傳出富士康計劃明年削減200億元人民幣開支，鴻海系的富智康(02038)挫4.3%。其他手機股亦下行，舜宇(02382)跌2 %；比亞迪電子(00285)跌3.2%。另外，金蝶(00268)跌2.5%；ASM太平洋(00522)跌2%；華虹(01347)挫3.6%。

中資券商股：午後沽壓湧現，HTSC(06886)(華泰證券)挫5.5%；海通證券(06837)挫3.1%；中信証券(06030)跌2.7%；中國銀河(06881)跌2.8%；中金公司(03908)挫3.4%；廣發証券(01776)跌2.4%。國務院印發《關於支持自由貿易試驗區深化改革創新若干措施的通知，當中將支持自貿試驗區內符合條件的個人按照規定開展境外證券投資。

內房股：近日回升不少，今日跌幅較大。昨日公布發78億換股債贖舊債的碧桂園(02007)挫3.4%；融創(01918)跌3.4%；恒大(03333)跌2.2%；中海外(00688)和華潤置地(01109)跌約1.5%；金茂(00817)跌3%；旭輝(00884)跌1.9%。

焦點股份

互太紡織(01382)：公布業績後造好，股價升4.7%。集團公布中期多賺三成，每股中期股息派32仙。麥格理發表報告，把互太目標價由9.2元微降至9.1元，維持「跑贏大市」評級。

Niraku(01245)：股價逆市漲8.5%。集團中期由虧轉盈，賺8.78億元日圓(約5900萬港元)，每股派中期息0.6港仙。

今日多達37隻股份升幅有10%以上，多隻細股落鑊，創業板股份遠航港口(08502)暴漲1倍，為最大升幅股份。

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