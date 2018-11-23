今日 16:55
重要通告
港股直擊
智美體育(01661)公布，以總代價1.8億元人民幣，收購第一智能體育科技全部股權。
第一智能體育主要從事大型賽事直播及視頻製作、大型賽事計時及賽道服務、馬拉松系統管理平台軟硬件等業務營運。
新銀債息加至3厘料搶手
今日信報
白宮顧問暗示踢中國出WTO
霍克尼泳池名作破紀錄
占飛
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內房頻撲水 後市有排受
恒昇
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明年投資主旋律「現金為王」
呂梓毅
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今日信報
The death of cryptocurrency as an investment vehicle
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
共享工作間逆市中港擴張
StartupBeat
【美股】調整過後有望重拾升軌
陳增光
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財富管理
羅兵咸:樓市近月回調幅度溫和
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美國試圖說服盟國避免使用華為設備
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特朗普:美國政府可能停止運作
國際財經 ｜ 今日 07:27
【EJFQ信析】油價瀉兩啟示 增持現金美息緩加
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開市焦點:兩萬六整固 留意美團 中生製藥
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習近平將出訪西班牙阿根廷等四國
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騰訊音樂傳雙12在美掛牌
中國財經 ｜ 今日 09:34
港股突挫130點 騰訊受制50天線 美團曾瀉14%
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【新股追蹤】同程藝龍超購1.7倍
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中午吐78點 美團插12% 手機股捱打
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