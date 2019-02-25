即巿股評 港股直擊

讀者黎先生問：「主持好，香港樓價近期似乎跌得急，但地產股近期走勢又不太差，請問恒地(00012)現價可以買嗎？謝謝。」(周五收報38.35元，跌0.6%)

黃偉豪 中民證券(香港)研究部董事

「觀乎歷史，本地地產股的股價走勢與樓價走勢經濟有背馳情況出現。年初至今，樓價都是反覆向上，但本地地產股的股價不斷向下，所以現時樓價向下行，本地地產股未有進一步跟隨向下都是合理。這個板塊的估值相比淨資產價值，折讓幅度都頗大，反映股價已經偷步反映樓價向下的因素。另一方面，本地地產股近期較好的走勢與息口都有一定關連。近期很多聲音指出，美國聯儲局年底議息可能有變數出現，明年的加息步伐或會減慢，甚至有消息指明年中停止加息。一旦息口沒有預期般鷹派，這對地產股來說都是正面消息。以恒地現時的情況來說，是可以考慮吸納，因為近期股價走勢不俗，尤其是接連突破平均線，現階段亦能企穩50天線以上。部署方面，我覺得可以留意50天線的位置，當股價回落至38.2元附近水平，可以考慮買入，短線目標價約41元。主要是估值吸引，若沒有利淡消息衝擊，股價能夠反覆造好。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「恒地上半年新界土地增約40萬方呎，現時持有新界土地儲備為4530萬方呎，屬業內最多；發展農地是現屆政府的重要工作，恒地受惠程度應較同業為高。不過，恒地現時有約70%收入來自物業發展收益，與本地樓市上落關連度高，樓價近月下滑，對恒地今年業績帶來衝擊，後市未許樂觀。技術上，該股股價現於由6月伸延的下降通道內運行，加上39至40港元為最近2年的成交量密集區，反映上方阻力重重。由於港股中長線仍未見底，本地地產股亦難獨善其身，投資者未宜現價買入。」

陳鎮強 信報投資研究部分析員

「恒指本月至今(23日收市)累漲3.8%，期內恒地升5.1%，稍為跑贏大市，但只屬下降趨勢中超賣反彈。恒地的質素無庸置疑，本港地產商中新界土儲最高，古洞北及粉嶺北發展持續推進，恒地正商討區內補地價協議，料可分別提供44萬平方呎商場和300萬平方呎住宅樓面面積。市場又預期集團市區海邊油塘灣住宅項目明年可完成補地價，可建逾6000個單位。另外煤氣(00003)亦提供穩定收入。根據EJFQ FA+，預測市賬率0.5倍，低過中位數0.6個標準差，估值相對便宜。不過，現價預測息率4.6厘未算相當吸引。另外現階段美國加息取態未算明朗，明春為關鍵時刻，宜忍忍手先待12月議息結果和會後聲明。」

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