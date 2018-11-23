港股2時前跌穿上午低位，跌幅超過200點。截至下午約1時56分，恒指報25813點，挫206點或0.8%，大市成交額414.99億元。
國企指數報10325點，挫121點或1.2%。
A股午後跌幅擴大，滬指挫2.54%；深成指插3.49%。
藍籌股方面，騰訊(00700)吐2.3%。
中資金融股午後受壓，建行(00939)跌%；平保(02318)跌%；券商華泰證券(06886)曾插7.6%，最新挫6.9%；中信証券(06030)挫3.9%。
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港股2時前跌穿上午低位，跌幅超過200點。截至下午約1時56分，恒指報25813點，挫206點或0.8%，大市成交額414.99億元。
國企指數報10325點，挫121點或1.2%。
A股午後跌幅擴大，滬指挫2.54%；深成指插3.49%。
藍籌股方面，騰訊(00700)吐2.3%。
中資金融股午後受壓，建行(00939)跌%；平保(02318)跌%；券商華泰證券(06886)曾插7.6%，最新挫6.9%；中信証券(06030)挫3.9%。
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