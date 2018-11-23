港股直擊 香港財經 即巿股評

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，市場正觀望月底舉行的G20峰會，投資者入市態度愈趨審慎。不過港股於內地股市支撐下，短期內大幅向下機會不大，相信11月有望重現累積升幅。他又預料，港股年底有望爆邊向上，甚至有機會挑戰27000點水平。