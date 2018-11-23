訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:36 港股直擊 即巿股評

午後復挫逾百點 券商股沽壓加劇

放大圖片

恒指中午收報25941點，跌78點或0.3%。午後港股跌幅擴大，截至1時30分，恒指跌130點報25888。

國企指數報10360，跌86點。

上證指數最新2592，跌52點或2%。

騰訊(00700)跌1.7%；建行(00939)下滑0.5%；友邦(01299)無升跌；大市成交弱，但港交所(00388)仍升0.3%；滙控(00005)走高0.1%。

A股午後跌幅擴大，內地券商股沽壓加劇，已向中證監遞交擬發行全球預託證券(GDR)的華泰證券(06686)，現瀉7%，為包尾國指成分股；中信証券(06030)跌3.4%；海通證券(06837)挫3.5%；中國銀河(06681)挫3.3%；中金(03908)降3.1%。中國政府網今早公布，國務院印發《關於支持自由貿易試驗區深化改革創新若干措施的通知》；其中，通知支持自貿試驗區內符合條件的個人按照規定開展境外證券投資。

大市偏弱，資金流入公用股，長江基建(01038)升1.5%；中電(00002)升0.3%；港燈(02638)走高0.5%；中移動(00941)升1%；香港電訊(06823)漲1.3%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。