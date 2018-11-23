恒指中午收報25941點，跌78點或0.3%。午後港股跌幅擴大，截至1時30分，恒指跌130點報25888。
國企指數報10360，跌86點。
上證指數最新2592，跌52點或2%。
騰訊(00700)跌1.7%；建行(00939)下滑0.5%；友邦(01299)無升跌；大市成交弱，但港交所(00388)仍升0.3%；滙控(00005)走高0.1%。
A股午後跌幅擴大，內地券商股沽壓加劇，已向中證監遞交擬發行全球預託證券(GDR)的華泰證券(06686)，現瀉7%，為包尾國指成分股；中信証券(06030)跌3.4%；海通證券(06837)挫3.5%；中國銀河(06681)挫3.3%；中金(03908)降3.1%。中國政府網今早公布，國務院印發《關於支持自由貿易試驗區深化改革創新若干措施的通知》；其中，通知支持自貿試驗區內符合條件的個人按照規定開展境外證券投資。
大市偏弱，資金流入公用股，長江基建(01038)升1.5%；中電(00002)升0.3%；港燈(02638)走高0.5%；中移動(00941)升1%；香港電訊(06823)漲1.3%。
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