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今日 12:25 港股直擊 即巿股評

中午吐78點 美團插12% 手機股捱打

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隔晚美國休市，歐洲股市則受壓。港股連升兩日後，今早回吐至廿天線水平。

恒指今早低開69點，開市後跌幅一度收窄至36點，見25983點半日高，其後沽壓轉強，穿10天線(約25951點)，曾挫193點，低見25826點半日低，於廿天線(約25791點)上方見支持，跌勢回順。恒指中午收報25941點，跌78點或0.3%，大市成交額350.39億元。

國企指數報10380點，跌65點或0.6%。

A股沽壓較大，滬指半日挫1.63%；深成指挫2.33%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.4%；建行(00939)跌0.3%；平保(02318)跌0.6%；中生製藥(01177)公布季績後被多家大行下調目標，半日挫3.3%；吉利(00175)挫3.2%。相反，滙控(00005)升0.5%；長建(01038)漲1.5%；長和(00001)升0.8%。

焦點板塊
科技股：美團(03690)第三季虧損按年擴大，股價曾插14.4%，半日挫12%。一樣為同股不同權股份的小米(01810)吐0.6%。另一新經濟股閱文(00772)亦跌2.9%。市場憂行業景氣，手機股續見沽壓，蘋概股瑞聲(02018)跌1.5%；高偉(01415)跌1%；丘鈦(01478)跌1.8%。日前傳出富士康計劃明年削減200億元人民幣開支，鴻海系的富智康(02038)挫4.3%；鴻騰(06088)跌3.2%。其他手機股亦下行，舜宇(02382)跌2.2%；比亞迪電子(00285)跌4%。

內房股：近日回升不少，今早跌幅較大。昨日公布發78億換股債贖舊債的碧桂園(02007)挫2.8%；融創(01918)跌2.4%；恒大(03333)跌1.7%；世房(00813)跌2.7%；金茂(00817)升3%；旭輝(00884)跌2.5%。

焦點股份
互太紡織(01382)：公布業績後造好，半日升5.5%。集團公布中期多賺30.08%，每股中期股息派32仙。麥格理發表報告，把互太目標價由9.2元微調至9.1元，維持「跑贏大市」評級。

Niraku(01245)：半日逆市飆10.2%。集團中期由虧轉盈，賺8.78億元日圓(約5900萬港元)，每股派中期息0.6港仙。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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