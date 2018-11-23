港股直擊 即巿股評

噚日喺《下半part》真係唔好意思，可能個心仲諗緊咩方法整部電話，明明朝早講緊隻新鴻基地產(00016)，忽然下晝就變咗隻比亞迪(01211)出嚟，好彩讀者Judy提一提我，拿拿聲重新睇多次隻新地，雖則當時市已收，但係都唔能夠因為我嘅大懵而有所遺漏。另外，要多謝Dorado_Chiu31120教我點搭車上華強北路，亦要多謝Ka Ming奮勇舉手幫助。

不過，最後發現就算新地又好、比亞迪都好，可能喺輪證界屬於二線尾、三線頭嘅關係，啲Put輪同熊證真係少得可憐，但今朝坐巴士時見到新地個價升，唔知點解忽然有一種老懷安慰嘅感覺；但可惜比亞迪係見紅，到依家10點54分，仲跌1.8%，跌得多過個市添呢。

睇中方向但無合適嘅工具，呢啲情況未至於常見(你唔揀佢咪唔常見囉)，但真係會發生；唯一嘅方法係喺第二度搵食，夾硬買但見到隻輪唔多郁，你仲激氣。

今朝比較忙所以搞到依家10點56分先可以坐喺度睇市，恒指今日低開後愈跌愈有，依家跌緊155點，做緊25864點，日線圖上恒指剛好企喺20天線(25789點)之上，都尚算叫做喺保歷加上升通道，只不過頭頂條50天線(26386點)喺度，睇返日線圖見6月中到依家，恒指大部分時間都處於50天線以下水平，反映50天線對於目前個市嚟講仍然有一定阻力存在，就算有少少時間係升得穿，但都企唔得穩。而今次若然後市再上嘅話，都可以會再次出現「受制於50天線...」嘅情況。

望吓個圖，圈返出嚟嘅係之前升穿過50天線呢個水平，同步SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線都上到「8」字頭，即超買水平，而今次點數上同50天線差距不遠，再睇SlowSTC(14,3)嘅數值so far都只係上到去「5」字尾、「6」字頭嘅位置。若然後市再上(下個星期期結啦，又臨近年尾要粉飾窗櫥)，咁SlowSTC(14,3)都會同步地被捉上去，即係話又有機會再次頂到上50天線且SlowSTC(14,3)見超買，呢個位如果阻力仲keep得到嘅話，屆時恒指又會再掉頭向下。

再睇返圈出嚟嘅每個高位，好明顯係「一浪低於一浪」，今次(暫時用住今日50天線嘅數值去睇)，如果上述嘅假設係發生嘅話，亦繼續符合「一浪低於一浪」嘅形態。不如就等吓後市會唔會發生第五次嘅「受制於50天線...」，到時開Put都未遲。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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