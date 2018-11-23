訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:14 港股直擊 即巿股評

港股曾挫193點 科技股弱 手機股續下行

放大圖片

隔晚美股休市，港股連升兩日後，今早回吐過百點。

恒指今早低開69點，開市後跌幅一度收窄至36點，見25983點暫時高，其後沽壓轉強，穿10天線(約25947點)，曾挫193點，低見25826點，暫於廿天線(約25789點)上方見支持，跌勢回順。截至上午約11時05分，恒指報25894點，跌124點或0.5%，大市成交額288.33億元。

國企指數報10369點，跌77點或0.7%。

A股沽壓較大，滬指挫1.38%；深成指挫2.02%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.8%；建行(00939)跌0.9%。

中生製藥(01177)公布業績後被多家大行下調目標，最新跌3%。

美團(03690)第三季虧損按年擴大，股價曾插14.4%，最新跌9.8%。一樣為同股不同權股份的小米(01810)吐1%。另一新經濟股閱文(00772)亦跌2.9%。

市場憂行業景氣，手機股續見沽壓，蘋概股瑞聲(02018)跌1.4%；高偉(01415)跌1%；丘鈦(01478)跌1.6%。日前傳出富士康計劃明年削減200億元人民幣開支，鴻海系的富智康(02038)挫4.3%；鴻騰(06088)跌3.2%。

其他手機股亦下行，舜宇(02382)跌2%；比亞迪電子(00285)跌3.8%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。