港股直擊 即巿股評

隔晚美股休市，港股連升兩日後，今早回吐過百點。

恒指今早低開69點，開市後跌幅一度收窄至36點，見25983點暫時高，其後沽壓轉強，穿10天線(約25947點)，曾挫193點，低見25826點，暫於廿天線(約25789點)上方見支持，跌勢回順。截至上午約11時05分，恒指報25894點，跌124點或0.5%，大市成交額288.33億元。

國企指數報10369點，跌77點或0.7%。

A股沽壓較大，滬指挫1.38%；深成指挫2.02%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.8%；建行(00939)跌0.9%。

中生製藥(01177)公布業績後被多家大行下調目標，最新跌3%。

美團(03690)第三季虧損按年擴大，股價曾插14.4%，最新跌9.8%。一樣為同股不同權股份的小米(01810)吐1%。另一新經濟股閱文(00772)亦跌2.9%。

市場憂行業景氣，手機股續見沽壓，蘋概股瑞聲(02018)跌1.4%；高偉(01415)跌1%；丘鈦(01478)跌1.6%。日前傳出富士康計劃明年削減200億元人民幣開支，鴻海系的富智康(02038)挫4.3%；鴻騰(06088)跌3.2%。

其他手機股亦下行，舜宇(02382)跌2%；比亞迪電子(00285)跌3.8%。

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