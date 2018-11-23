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今日 10:52 港股直擊 即巿股評

瑞信瑞銀齊降中生製藥目標價 野村續睇4.7元

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中國生物製藥(01177)首9個月收入157.3億元人民幣，按年飆37%，純利22.9億元人民幣，增22%；每股盈利17.74分人民幣，按年升14.2%，當中第三季純利升19%，至8.36億元人民幣。不過，季績公布後，瑞信及瑞銀齊降目標價，而野村睇法仍最悲，目標僅睇4.7元，即較上日收市價仍有33.5%跌幅。

野村認為，中生製藥上季收入及純利51.5%及19%，主要由收購泰德(Tide)推動，若扣除上述因素，純利僅升10%，當中佔總收入28%的肝類藥物銷售下跌8%，野村更認為業務未見好轉，因市場競爭大，同時因中央採購政策將出台，未來有減價壓力。野村續予「減持」評級，目標價續只睇4.7元。

瑞信指出，中生製藥第三季收入及純利升51.5%及19%，主要是受惠安羅替尼(Anotinib)銷售突出，但扣除一次性及股權投資，純利只升18.7%，略差過預期。基於安羅替尼銷售佳，瑞信上調該藥今明兩年銷售預測一倍，但考慮息率上升，故略降每股盈利預測0.3至3.8%，達到24及24分，維持「跑贏大市」評級不變，目標價由13.5元，下調至12.3元。

瑞銀則稱，中生製藥腫瘤科藥物上季銷售強，帶動收入升51.5%，惟內地中央採購政策仍存不確定性，同時需留意肝炎類藥物銷售差過預期。基於人民幣變動因素，瑞銀調低中生製藥2019及2020年預測5%及7%，12個月目標價由14.43元，降至13元，但仍予「買入」評級不變。

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