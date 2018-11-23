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今日 10:07 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】A股續軟 華泰挫3.6% 國指包尾

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上證昨日偏軟，今早進一步下滑，連累內地券商股受壓，華泰(06886)表現最差，現處盤中低位，新造12.88元挫，3.6%，更跑輸一眾國指成分股，成交金額2860萬元。

至於海通證券(06837)也降1.9%；中信証券(06030)下滑1.1%；廣發証券(01776)與中金(03908)跌1.2%；中國銀河(06881)挫2.1%。

上證指數最新造2624，跌20或0.78%；深成指新造7795，挫98點或1.25%。

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