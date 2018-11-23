港股直擊 即巿股評

隔晚美股休市，歐洲股市普遍向下。港股連續兩日靠穩累漲179點後，今早料於兩萬六水平整固。

美國市場昨晚感恩節假期休市，今晚亦只有半日市。

中美元首下周在阿根廷舉行的二十國集團(G20)峰會期間會晤，美國總統特朗普表示，期望與中國國家主席習近平會面時，能與北京政府達成貿易協議。

歐洲主要市場中，以英國表現最差，富時100指數收市下跌1.28%或89點，報6960點。

沙地阿拉伯表示，11月原油日產量超過1070萬桶，暗示油產量創下歷史新高。隔晚油價向下，紐約1月期油電子交易時段收報每桶53.85美元，跌1.43%；布蘭特1月期油收市報每桶62.52美元，跌1.51%。

夜市期指收報25890點，跌41點，較昨日恒指收市低水129點。恒指昨收報26019點，升47點或0.2%，連續兩日靠穩進賬179點或0.7%，上方50天線(約26193點)在月底「習特會」前阻力較大。

焦點股份

美團點評(03690)：截至9月底止第三季虧損832.97億元人民幣，去年同期虧損43.7億元人民幣。根據非國際財務報告準則計量，經調整EBITDA虧損及經調整虧損淨額分別為11.72億元人民幣及24.6億元人民幣，去年同期分別虧損8.4億元人民幣及9.55億元人民幣。

中國生物製藥(01177)：截至9月底止首三季盈利22.01億元人民幣，按年增長21.96%，每股派第三季股息2港仙。期內收入157.3億元人民幣，按年上升37.42%。

中國海景(01106)：股價上周四(15日)單日暴瀉78.5%。昨日收市後公布，按每股配售價0.066元，配售最多15.83億股新股，集資淨額1.02億元，配售價較昨日收市0.081元，折讓約18.52%。

同程藝龍(00780)：公布招股結果，按每股9.8元定價，接近原招股價每股9.75元至12.65元之下限，集資淨額約12.51億元。本港公開發售部分獲超額認購約1.72倍，一手400股中籤率100%，下周一(26日)主板掛牌。

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