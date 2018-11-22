即巿股評 港股直擊

道指在過去20個交易日升跌日各佔一半，但同期以點數計就跌了520點，而港股同期升市日就佔14日，下跌只有6日，但以同期點數計算就有1300點進賬，至於上證指數就與道指一樣升跌各佔一半，惟同期點數計算仍有47點進賬，中港兩地股市現階段比美股穩陣，亦可說如中美貿易戰不再加深惡化下去，中港股市或已找到初步底部。現時中美兩大國開始隔空互數對方不是，全為下周兩位大人會面前爭取最後更多的談判籌碼，既然要爭取籌碼，即雙方也有心埋枱認真傾傾的準備。

估計會面結果暫時中性偏好

今天港股靠騰訊(00700)恒指才得以收升，大市成交金額僅得677億元，市場觀望氣氛濃厚加上美國感恩節假期，投資者入市意欲極低，而騰訊在美科枝股略為回穩下亦有些少表現，估計就算明天升穿300元關口，再升空間亦要等至中美領導人會面結果才有突破啟示，在中美習特會出現結果前估計大市只維持上落市格局，今天內銀內房未有跟隨騰訊上升，資金現階段亦只輪流炒作居多。筆者個人偏向習特會結果以中性偏好方向看，因現時環境如雙方各不作出適度妥協，中美股市定跌個四腳朝天，甚至乎會否牽出更大不利投資環境的結果亦話不來，這結果並不符合兩國及兩位領導人利益，最好落台階是暫時淡化分歧穩定投資市場，於餘下兩年日子枱底再度拳來腳往。

內房似已觸底回升

如按上述個人推測情況出現，大市就會在下周三或四有人會偷步先行炒上，騰訊必首選當作領頭羊，配合內房及內銀幫助推升指數，今天內房股有獲利回吐，惟預期內房中線可看好，因近日中央對內地部分城市下調首套房貸利率，情況開始蔓延至大中型城市，普遍視為對內房適度鬆綁的利好消息，市場亦預期明年1月中央有機會降準刺激經濟。內房股連跌多時後大多於近一個月內已創了52周新低，有望於政策幫助下，已於上月中旬普遍股價觸底回升的勢頭得以持續。另外要捕捉大市轉角位的投資者，可考慮運用騰訊衍生工具同時作認購及認沽兩邊，博取習特會不論結果如何，亦可有其中一邊食糊，惟只怕結果是中性市場沒反應，但這機率亦不高。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。