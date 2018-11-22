港股直擊 即巿股評

隔晚美股道指反彈乏力微跌不足1點，納指則回升近1%。港股周三低開高收後，今日表現反覆，收高於兩萬六。

恒指今早高開167點，返兩萬六，報26139點已屬全日高，甫開回軟，曾倒跌98點，見25873點全日低，全日高低位在上午半小時內出現。其後大市走勢受制兩萬六，於10天線(25917點)附近上落，中午升10點。午後一度發力復升過百點，不過尾段又回順。恒指收報26019點，升47點或0.2%，連續兩日靠穩進賬179點或0.7%。

大市成交額677.3億元，較上日減少105.6億元，創10月3日以來逾一個半月低。

國企指數跑輸，收報10446點，跌39點或0.4%。

即月恒生指數期貨收報25931點，升28點或0.11%，低水88點。

A股反覆低收，滬指跌0.23%；深成指跌0.18%。

美國市場今晚感恩節假期休市。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.9%；友邦(01299)升0.3%；滙控(00005)升1%。相反，中移動(00941)跌0.8%。中資金融股偏軟，工行(01398)跌0.2%；建行(00939)跌0.3%；平保(02318)跌0.5%；國壽(02628)跌0.6%。

焦點板塊

手機股：市場持續憂慮手機設備行業景氣，外電報道，蘋果最大代工廠富士康計劃明年削減200億元人民幣(約226億港元)開支，因公司面臨非常艱巨、競爭激烈的一年。蘋概股瑞聲(02018)跌1.9%；高偉(01415)跌1%；丘鈦(01478)跌1.7%。鴻海系的富智康(02038)跌4.2%。其他手機股亦下行，舜宇(02382)插4%；小米(01810)回吐3.5%；比亞迪電子(00285)跌1.5%。

燃氣股：繼昨日大和發報告短期看好燃氣股後，野村也唱好燃氣股，更上調華潤燃氣(01193)及中國燃氣(00384)評級至「買入」，板塊今早跑出。潤燃升半成；中國燃氣升1.6%；新奧(02688)升1.8%；港華燃氣(01083)升1.4%；昆能(00135)升3.3%；北控(00392)升1.8%；濱海投資(02886)飆5.1%；天倫燃氣(01600)升1.9%。

醫藥股：多股跑輸，石藥(01093)跌3.4%；收市後公布季績的中生製藥(01177)挫半成；三生(01530)跌0.8%；歌禮(01672)跌2.3%。相反，雅各臣(02633)中期息按年增67%，股價反覆升4.5%；日前發盈喜的醫思醫療(02138)再升7.7%；日前公布腫瘤藥在研藥初步臨床數據支持繼續開發的百濟神州(06160)升2.6%。

焦點股份

美團點評(03690)：收市後公布第三季度業績，股價午後曾升5.5%，收市升2.3%。美團第三季虧損擴大至833億人幣。

維他奶(00345)：昨日公布業績後造好，股價今日飆升14.7%，成交額達2.3億元。集團中期按年多賺30.4%至5.18億元，每股派3.8仙，預期下半財年收入增長雖仍然強勁，但會較上半年放緩。

莎莎國際(00178)：昨日公布業績後造好，今早掉頭，收市挫一成。集團中期多賺84.52%，每股中期息派7仙，較去年同期增一倍。不過主席郭少明料第三季同店銷售或只有單位數增長。花旗最新下調莎莎評級至「沽售」，目標價僅2.7元。

H&H(01112)：內地推完善跨境電商零售進口政策，大和相信助消除市場對H&H疑慮，重申「買入」評級，股價急漲5.7%。

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