即巿股評 港股直擊

11月仲有6個交易日，暫時恒指較10月有一千多點升幅，只要一日對「習特會」有憧憬，扭轉連跌六個月的機會頗大。10月底以來恒指暫時形成一底高於一底形態，正處10天及50天線之間，三角爆邊可期，不過爆上抑或爆落，大家玩玩牙骹還可以，千祈唔好咁認真重注博，同特朗普玩心理戰真係玩唔過！

不過，即使升穿50天線也不代表「海闊天空」，港股整體仍未擺脫下降通道，短期阻力仍為本月高位26530，支持位要留意11月初的上升裂口底部24979仍未補回。

季度業績期過後，券商展望最近傾向看淡。系統顯示，下年度即2019年盈利預測較兩周前下調的股份多達330隻；當中有33隻為藍籌股，包括騰訊(00700)、友邦(01299)、平保(02318)、恒生(00011)、中銀(02388)、中移動(00941)、銀娛(00027)、吉利(00175)等；相反，獲上調的只有57隻，包括大笨象滙控(00005)。所以中期而言，至少未來三個月仍要非常小心，留意宏觀經濟一旦進一步轉壞對企業盈利的影響。

利用EJFQ「精明選股」篩選走勢轉好且盈利正復甦之股份：選項包括：1)市值高於100億；2) 派息比率高於50%；3) 市盈率、市賬率及預測股息率之區間較中位數為低；4) 分析員評級數目10個以上；5)建議買入/增持佔比高於60%；6)預測PEG(2年)低於0.5；7) RA+無基準(日線)處於領先方格。篩選結果只有4隻股份，分別是IGG(00799)及3隻中資電力股潤電(00836)、華能(00902)及中國電力(02380)。

三隻內電股以潤電出現綠燈勢頭最好，中國電力出現短線突破綠燈亦要睇實。目前環渤海港口的煤炭場庫存接近2500萬噸，較去年同期多四成七，今年旺季煤價難上，火電行業明年有望受惠煤炭成本下降，料今年扭轉盈利倒退局面後，明年上半年再來一個盈利急增。

中國電力母公司為中國五大發電集團之一的中國國家電力投資集團公司，近期走勢已明顯好轉，估值吸引，預測市盈率7.8倍，預測息率有7厘，市賬率只有0.5倍，三隻內電股中最低。策略方面，回落至1.78元可分段收集，中短線上望2元，跌穿1.65元止蝕。

羅崇博（杜比）