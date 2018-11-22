即巿股評 港股直擊

美股隔晚波動，早段道指曾反彈逾200點，但可能因為今日係感恩節假期關係，尾市無啦啦一堆程式沽盤將道指隊咗落去，所有升幅蒸發，打回原形倒跌一點。標指跟納指則保持上升，但美股反彈力唔算強，可能都係今晚假期，周五又只有半日市，假日情懷較濃。無論美股或者港股似乎都等緊下周G20峰會，侵侵同習大大會面後嘅結果。當然貿易戰再拖唔係好事，不過美國呢頭放風話對解決問題好樂觀，但轉個頭又不滿中國喺WTO嘅所作所為，更暗示中國唔肯改變，遲早將中國踢出世貿。下周G20峰會結果將會係中港美股嘅一個重要關口，2018年最後一個月，股市表現是龍是蟲，要下月初先有結果。

港股走勢上亦似喺等緊消息，成交呢幾日愈玩愈縮水，指數移動區間亦逐步收窄，唔上唔落，恒指由月初至月中嘅25000點至26500點區間，收窄至呢幾日嘅25400至26200點，日線圖開始形成收窄三角形嘅形態，似乎係等緊G20峰會結果再爆邊。

美股呢個月又確係唔多掂檔，龍頭科技股垂頭喪氣，拖累整體大市氣氛，加上油價急挫令油股大跌，同樣拖累大市易跌難升。其實大家心知肚明，貿易戰再拖對美國唔好有好處，最近聯儲局開始放鴿，正正係擔心美國經濟增長將放緩，反映美國經濟有機會步入寒冬。減稅行政措施對美國經濟嘅刺激可能失效，而美股喺今年頭三季，一直跑贏其他市場，尤其新興市場喺第二及第三季已早一步深度調整，相對美股目前估值咁高，基金要減磅自然亦搵美股開刀。

講番港股呢邊，半日表現悶到瞓著，恒指今早高開167點，重返兩萬六，報26139點半日高位，其後回軟曾倒跌98點，見25873點半日低位，目前喺 10日線(25909)附近上落。恒指中午報收25981點，升10點；國指則跌75點，報收10410點。

港股靠穩主要係騰訊(00700)仲頂得住，半日升1%，但騰訊業績前跌至260元水平，而業績後曾爆升至近300元，跟大市一樣鎖咗喺個區間內上落，短線喺278元有支持，而300元有阻力，方向未明，唯有炒住上落先。至於大笨象(00005)近年再無話聖誕鐘，炒滙豐，不過近日其股價喺64元似乎已站穩腳，難得見北水偶有流入，股價仍有機會挑戰68元。其他重磅股乏善可陳，但從近日走勢睇，大部份係窄幅橫行定緊爆邊，估計嚟緊幾日個市都係咁款，唔會有乜睇頭。

既然港股暫未能打破悶局，成交又愈玩愈奀，阿Man決定嚟個周末快差，明日小休出走寶島，《盤房來料》明日暫停，下周一回復正常。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)