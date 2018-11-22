港股直擊 即巿股評

隔晚美股納指回升近1%，但道指反彈乏力微跌不足1點。港股昨日反覆高收後，今早於兩萬六附近整固。

恒指今早高開167點，返兩萬六，報26139點屬半日高，甫開回軟，曾倒跌98點，見25873點半日低，其後走勢受制兩萬六，於10天線(25909點)附近上落。恒指中午收報25981點，升10點，大市成交額383.65億元。

國企指數跑輸報10410點，跌75點或0.7%。

A股向下，滬指跌0.55%；深成指跌0.53%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1%；友邦(01299)升0.9%；滙控(00005)升1.2%。相反，中移動(00941)跌1.1%。中資金融股偏軟，工行(01398)跌0.4%；建行(00939)跌0.9%；中行(03988)跌0.3%；平保(02318)跌0.9%；國壽(02628)跌1.1%。

焦點板塊

燃氣股：繼昨日大和發報告短期看好燃氣股後，野村也唱好燃氣股，更上調華潤燃氣(01193)及中國燃氣(00384)評級至「買入」，板塊今早跑出。潤燃升3.6%；中國燃氣升0.8%；新奧(02688)升2.1%；港華燃氣(01083)升1.2%；昆能(00135)升2.1%；北控(00392)升1.9%；濱海投資(02886)飆5.9%；天倫燃氣(01600)升4%。

本地地產股：外電引述美國聯儲局資深人士報道，聯儲局可能最早在明年春季停止加息周期。本地地產股今早偏好，長實(01113)回升1%；嘉里建設(00683)升1.9%；新地(00016)升0.5%；恒地(00012)升0.7%；新世界(00017)除息，半日升0.4%；信置(00083)升0.2%。

醫藥股：多股今早跑輸，石藥(01093)跌2.2%；今日公布季績的中生製藥(01177)挫2.4%；三生(01530)跌1%；歌禮(01672)跌2.7%。相反，雅各臣(02633)中期息按年增67%，半日反覆升5.2%；日前發盈喜的醫思醫療(02138)升7.3%；日前公布腫瘤藥在研藥初步臨床數據支持繼續開發的百濟神州(06160)升3%。

焦點股份

維他奶(00345)：昨日公布業績後造好，半日再抽升6%。集團中期按年多賺30.4%至5.18億元，每股派3.8仙，預期下半財年收入增長雖仍然強勁，但會較上半年放緩。

莎莎國際(00178)：昨日公布業績後造好，今早掉頭，半日挫9.1%。集團中期多賺84.52%，每股中期息派7仙，較去年同期增一倍。不過主席郭少明料第三季同店銷售或只有單位數增長。花旗最新下調莎莎評級至「沽售」，目標價僅2.7元。

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