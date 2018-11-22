港股直擊 即巿股評

噚日休戰咗成日，專心去做公司嘢之餘，兼更專心地上網搵吓有咩方法救我一部一年前死咗嘅電話(因為真心覺得部電話係好用嘅)，原本公司班developer都話無得救，後來又被我搵搵吓搵到可以換底板，仲順便可以upgrade埋添，問題係要上華強北路一趟囉。於是今朝早起身(我未咁癲即刻北上，我仲喺香港)，WhatsApp一個一星期有三日喺內地嘅同事兼老友占爺幫我問吓佢公司附近有無，而我得到佢火速嘅回覆係「要問吓」。班developer叫我買部新架，不過呢部電話係心頭好，咪當我買個希望囉。

拜託完占爺之後，再開電視睇住新聞食早餐，咁啱女主播就報緊噚晚美股曾升逾200點，但最後都係倒跌幾點收市；而右下角條日經就...我唔記得咗添。哈哈，因為今朝清晨5點幾我聽到個警鐘咁係響，響到我醒晒打咗兩次電話落保安室，佢答我只係「誤鳴」，唉~之後再響多半個鐘先至停，搞到我依家仲係好眼瞓，仲有少少斷片嘅感覺。

依家10點11分，條日經係點都唔重要啦，港股都開咗市囉，今朝恒指高開168點，開市報26139點；依家就更係升轉跌啦，暫時倒跌緊22點，做緊25949點。老老實實，呢兩恒指走勢都無乜力，可能同日線圖上DMI嘅DAX下行中有關。如果用現價計恒指係企喺偏向上方嘅熊證多啲，問題在於上方熊證無乜街貨可言(即係無肉食啦)；而下方牛證喺25400至25499點係第一貼價牛，而呢度就已經有1008張期指，剛剛好可以滿足大戶大食嘅願望。不過，要咩事先可以令個市殺落500幾點(現價計)去食呢堆牛證呢？唔知道，但原因向來都唔係重點嚟架啦；但目前肯定嘅係，恒指現平水仍然於保歷加上升通道，只係日線圖見SlowSTC(14,3)%K線跌穿%D線，而14RSI橫行中，其他技術指都未有明顯方向。

唔通又要我向個股方向搵食？我知今日中國移動(00941)再「下」一城，若然噚日隻Put同熊仔無走到嘅話，今日賺嘅仲多添；但當你敵唔過心理問題嘅時候，有得食就食架啦，呢啲嘢無話啱定錯，有錢賺就得啦。搵搵吓搵到隻新鴻基地產(00016)出嚟，呢隻嘢由11月13開始兒仔生性，仲生咗條「上升通道」出嚟，由保歷加下降通道一直向上到上個星期隊穿條保歷加通道頂添。不過今日上到$110附近就遇阻，同步條SlowSTC(14,3)%K線(82.734)高位跌穿條%D線(83.407)，依家10點40分，燭圖低開高收格局，呢個情況就好似animal planet裏面啲美洲豹部住隻兔仔咁，慢慢嚟，等機會到先至加速撲向隻兔仔度；係有時會失手，大不了咪無飯開，唔會斷腳嘅。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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