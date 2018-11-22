首長寶佳(00103)公布，控股股東建議進行重組，首鋼香港同意向首長國際(00697)收購Fair Union全部股權，作為首鋼集團內部重組的一部分。
建議重組完成後，首鋼香港持有首長寶佳權益將維持不變，為47.15%。首鋼香港獲批准豁免提出強制全購要約。
首長寶佳曾飆35.5%，見0.248元逾9個月高，現升13.7%，成交額377萬元。
首長國際最新升3.4%。
同系首鋼資源(00639)最新跌1.2%。
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