港股直擊 即巿股評

鞍鋼(00347)連升兩日後急吐，因母公司未聞合併重組，現處盤中低位，新造6.42元，挫2.3%，成交金額1494萬元。

市傳內地鋼鐵業重組消息，彭博引述知情人士透露，內地正計劃對寶武集團及鞍鋼集團進行合併重組，以達到政府設下的未來幾年行業集中度目標，但鞍鋼集團副總經理王義棟稱，合併重組的消息純屬猜測，他未有聽聞，亦拒絕進一步評論。

至於馬鋼(00323)也受壓，最新造3.99元，跌1.5%，成交金額1290萬元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。