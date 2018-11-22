隔晚美股終止跌勢，納指收升0.9%。港股昨日未受美股大跌影響，收市倒升131點；今早承接升勢，恒指高開過百點。
恒指高開167點，報26139，逼近50天線(約26200點)。
國企指數高開40點，報10526。
騰訊(00700)高開1.9%，報295.2元。
平保(02318)高開0.3%，報75.5元。
友邦(01299)高開0.9%，報64.05元。
領展(00823)高開1.6%，報74.6元，市前成交活躍。
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隔晚美股終止跌勢，納指收升0.9%。港股昨日未受美股大跌影響，收市倒升131點；今早承接升勢，恒指高開過百點。
恒指高開167點，報26139，逼近50天線(約26200點)。
國企指數高開40點，報10526。
騰訊(00700)高開1.9%，報295.2元。
平保(02318)高開0.3%，報75.5元。
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