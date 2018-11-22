港股直擊 即巿股評

港股近日走勢好過美股，市場繼續憧憬月底的「習特會」或帶來正面訊息，恒指短期阻力參考50天線約26200點附近水平。

隔晚美股先升後回，道指盤中一度漲200點，收市僅持平於24464點；近日連續受挫的科技股反彈，納指收漲0.9%，谷歌、亞馬遜均漲逾1%，不過蘋果反彈乏力要微跌0.1%。周四(11月22日)是感恩節假日，美國金融市場休市。周五美股將提前收市。

原油價格從一年多以來低點反彈，紐約期油一度漲逾4%，收市升2.3%報每桶54.64美元，為美國能源股帶來支持。市場預計主要產油國將在下個月初的會議上決定減產。不過數據顯示美國國內原油庫存連續第9周攀升，令油價未能收在盤中最高水平。

投資者同時還在關注聯儲局的貨幣政策前景。在過去一周中，多位美聯儲官員發表了鴿派言論，其中包括聯儲局主席鮑威爾以及副主席克拉里達。加上近期美國部分經濟數據走軟、油價大跌、股市重挫，市場對於聯儲局12月加息的預期已經降溫，對於聯儲局明年的加息前景也有所減弱。根據利率期貨定價，投資者認為聯儲局將在12月18至19日的會議上加息的可能性為67%，11月13日的這一預測超過75%。另外據報，聯儲局開始考慮暫停其逐步收緊貨幣政策，最早可能在春季結束其加息周期。

經濟數據方面，美國10月耐用品訂單環比降4.4%，為去年7月以來最差表現，預期降2.6%，前值由增0.7%修正為降0.1%。另外，美國11月17日當周初請失業金人數22.4萬人，預期21.5萬人，前值由21.6萬人修正為22.1萬人。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.59元，較本港上日收市高0.29元；騰訊(00700)ADR收報290.99元，高1.39元；國壽(02628)ADR收報16.54元，高4仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.75元，高3仙；中石油(00857)ADR收報5.44元，高1仙；中石化(00386)ADR收報6.58元，低1仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報74.98元，低0.52元；聯通(00762)ADR收報8.72元，高3仙；中電信(00728)ADR收報4.04元，高1仙。

ADR港股比例指數報25975，較周三恒指收市升4點。恒指昨日最多跌345點，低見25494，之後拗腰倒升，收報25971，升131點或0.51%，廿天線(現處25679)失而復得。市場繼續憧憬月底的「習特會」或帶來正面訊息，不過最新據報美國決定不派白宮貿易顧問納瓦羅隨同特朗普與習近平會晤。

焦點股份

鞍鋼股份(00347)：市場傳出內地正計劃對寶武集團和鞍鋼集團進行合併重組，以達到政府設定未來數年行業集中度目標和寶武自身的產量目標。鞍鋼澄清，控股股東鞍鋼集團和該公司均未得到來自於任何政府部門，有關上述傳聞的書面或口頭的訊息，均未與寶武集團就此類問題進行任何的商談或意思表示。

華潤啤酒(00291)：公布在董事會上批准並採納股息政策，於任何財政年度向各股東分派的年度股息，將不少於股東應佔溢利的20%，但受到該股息政策載列的條件規限。

飛思達科技(01782)(08342)：公司公布，港交所已原則上批准其轉板上市，股份將於主板上市及從創業板退市。 該公司股份於創業板最後買賣日期將為下周三(28日)。

中國生物製藥(01177)今日公布第三季業績。