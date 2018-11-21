港股直擊 即巿股評

受美股再大瀉拖累，恒指低開343點報25496，甫開低見25494，但大市低位有買盤吸納，廿天線(現處25679)失而復得，隨後好淡拉鋸。A股全日高收，推動港股尾段一度漲157點，高見25998，最終恒指收報25971，升131點或0.51%。

A股亦反覆高收，滬指收市升0.21%；深成指升0.37%。

北水轉流入，全日錄1.81億港元淨流入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

多隻本港科技股跑贏外圍同業，騰訊(00700)先低後高，收市升2.8%，有4.11億元北水淨流入；中芯國際(00981)有3358萬元淨流入；中興通訊(00763)有673萬元淨流入。相反，舜宇(02382)有2448萬元淨流出；金蝶國際(00268)有1932萬元淨流出。

多隻內房股股價跑出，板塊北水活動亦較活躍。碧桂園(02007)彈4.9%為表現最好藍籌，全日有3968萬元淨買，旗下物管股碧桂園服務(06098)亦有6179萬元淨買。中海外(00688)有1076萬元淨流入。相反，萬科(02202)有2185萬元淨流出；融創(01918)有1322萬元淨流出；新城發展(01030)有2676萬元淨流出；恒大(03333)有57萬元淨流出。

個別內險股見北水流出，太保(02601)有2017萬元淨流出；平保(02318)有8292萬元淨流出。

隔晚外圍油價急挫，南航(01055)高收1.9%，但有5621萬元北水淨流出。

相對地，微創醫療(00853)料旗下海外骨科業務全年業績遜預期，股價插14.2%，但有北水撈底，錄3818萬元淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、融創、吉利(00175)、中海外、新城發展、恒大、中芯、舜宇、太保及南航。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、融創、微創醫療、碧桂園、平保、中興、碧桂園服務、中芯、萬科及恒大。