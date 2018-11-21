港股直擊 即巿股評

美股道指連續兩日下瀉，但亞洲股市今日喘穩，港股昨日急插531點後，全日拗彈過百點，收復十天線(現處25938)，撲近兩萬六關。

受美股再大瀉拖累，恒指低開343點報25496，跌幅一度略擴至345點，低見25494，但大市低位有買盤吸納，廿天線(現處25679)失而復得，隨後好淡拉鋸。不過A股高收，港股也止跌回升，一度漲157點，高見25998，尾市回順，最終恒指收報25971，升131點或0.51%。

國企指數報10486點，升19點或0.19%。

大市成交仍奀，全日交投只有782.93億元，較上日略增1%。

港股上升股比例55%，有45%股份下跌，反映大市升勢未全面。

即月期指收報25903，升109點，低水68點。

美國道指期貨最新報24555，升118點。

藍籌股大致造好。滙控(00005)及建行(00939)各升0.3%；友邦(01299)漲1.1%；大市成交淡薄，港交所(00388)仍走高0.4%；吉利(00175)揚4.7%；銀河娛樂(00027)升3.8%。

焦點板塊

新經濟股：多隻齊齊造好，騰訊(00700)先低後高，全日升2.8%，更是港股升市功臣，貢獻恒指66點升幅；美團(03690)明日公布業績前炒上，全日4.7%；季績強勁帶動昨日急升的小米(01810)，今日再升0.7%；同系金山軟件(03888)漲1.9%。眾安在綫(06060)揚4.9%，跑贏一眾國指成分股；閱文(00772)漲3.5%。

內房股：近期內銀開始調低個別城市按揭息率，市場憧憬樓市政策有放鬆空間。內房股午後發力，碧桂園(02007)急漲4.9%，為表現最好藍籌；恒大(03333)炒高5.4%；雅居樂(03383)飆6%；新城發展(01030)急揚6.2%；合景泰富(01813)抽升8.6%；萬科(02202)漲2.4%；融創(01918)漲3.6%。

醫藥股：普遍向上，石藥(01093)被中金降目標價，全日仍升2.2%；中生製藥(01177)漲3.5%；東陽(01558)飆升7.2%；三生(01530)彈升4%。百濟神州(06160)在研PARP抑制劑pamiparib初步臨床數據支持繼續開發，全日抽高4.8%。醫思醫療(02138)發盈喜，收市炒高8.4%；但微創醫療(00853)料旗下海外骨科業務全年業績遜管理層預期，收市狠插14.2%。

石油股：擔心供應增加及全球經濟放緩的憂慮，隔晚紐油收逾一年低，跌幅6.6%；布油亦挫6.4%，石油相關股無運行，中石化(00386)跌1.3%；中石油(00857)跌2%；中海油(00883)藍籌表現最曳，收市跌2.5%；中海油服(02883)下滑0.6%。

焦點股份

煜榮(01536)：料中期純利大升逾倍，股價應聲爆上，全日大升38.5%，收0.54元，成交有1290萬元。

聯想集團(00992)：今日除淨派中期息6港仙，午後見沽壓加大，曾插6.4%，低見5.41元，收市仍挫3.6%。

維他奶(00345)：中午公布半年業績，截至9月底止中期純利達5.18億元，按年增長30.45%，全日升3.8%。

莎莎(00178)；中期業績突出，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利2.03億元，按年增長84.52%，午後掉頭轉升，一度高見3.52元，急揚4.1%，收市仍漲3.5%。