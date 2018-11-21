即巿股評 港股直擊

上文，我們講到拋轉引玉，讓一個簡單的模型帶領進入高階技術分析的殿堂，享受尋找知識漫遊的樂趣。

知識永遠是由簡入繁，然後由繁入簡的。一張圖來揭示港股未來走勢，很吸引，很有挑戰性，看似簡單的道理，「太陽底下無新事」，歷史不斷重演，其實講述的就是周期理論核心理念，《循環》。

所謂《循環》，就是周而復始不斷重複的現象，離開了這個現象，周期就不存在了。比如說地球圍繞太陽一周就是一年時間，是不斷重複的，脫離了這個軌道，這個周期就不復存在。

使用一個10年前的走勢圖來講未來走勢，看起來神奇，其實也就是循環理論的一個簡單的應用。你會發現週期無處不在，1年，10年，12年，30年，60年……

今天我們又換個角度來講。除了10年周期，還有甚麼重複出現的東西？

江恩理論中，特別提到了一個叫做「周年紀念日」的東西。這個周年紀念日不是說我們和另一半的特別日子或者生日（雖然原理是一樣的）。應用在金融市場，意思就是說，歷史上重要頂底的日子，很容易成為之後市場的轉角日。

早年我對這個玩意也進行過研究。把港股恒生指數過往這麼多年的歷史重要頂底都做了一個統計，結果發現，的確有驚人的雷同之處。歷史上重要頂底的日子往往集中在那麼即日出現。即便不是重要的頂底，也會對市場造成一定影響。

例如，剛過去的11月8日，恒指最高26491當日即日轉向見頂下跌，其後一路回調到11月13日，25092，三個交易日下跌了1400點。而歷史上，2010年11月8日，恒生指數經歷前期大漲最高見24988點，其後轉向大幅下跌到12月下旬探底到22400才告企穩。而該日的高點一直到14年才被打破，成為了一個重要的頂部。

過去的頂底時間，周年紀念日的確對市場造成影響。這個日子經歷了不斷地循環再現，11月8日每年都會重現一次，在恒指周期裡面留下了烙印，我將其稱之為「周期基因數」。

今天講到這裡，我們下期繼續。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。