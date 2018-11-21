港股直擊 即巿股評

維他奶(00345)中午公布中期多賺三成，股價午後立即有反應，曾急升5.8%，高見26.3元，最新升4.2%報25.9元，成交逾3300萬元。

公司公布截至9月底止中期業績，股東應佔溢利5.18億元，按年增長30.45%。每股基本盈利48.9仙，中期息派3.8仙。期內，收入44.48億元，按年上升21.98%。

該公司表示，收入增長持續去年的強勁增長動力，預期本財政年度下半年的增長仍然強勁，但將較上半年溫和。

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