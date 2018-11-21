即巿股評 港股直擊

美股跌到一仆一碌，尤其科技股五大巨頭「FAANG」(即Facebook、蘋果公司、亞馬遜、Netflix，以及Google母公司Alphabet)跌勢更一發不可收拾，龍頭蘋果短期內三度被高盛調低目標價，一沉百踩。睇番亞太區股市呢邊，包括日本股市在內，似乎呢期唔多跟美國插水，主要係新興市場早於上一季已較美股行先一步，估值較美股便宜一大截，而基金要沽新興市場嘅貨，亦早已沽得七七八八，風水輪流轉，美股呢期弱勢，港股亦未必要跟足。

再睇埋內地市場，指數公司「MSCI明晟」計劃在明年將中國內地股票喺全球基準指數中嘅比例，由5%大幅提高到20%，有機會吸引逾800億美元的外國新資金進入A股市場。加上阿爺不斷以政策支持穩定A股，令A股漸形成一個「政策底及估值底」，即上證指數嘅2600點及2500點，喺外資持續流入下，A股有一定支持，對港股亦有一定穩定作用。

睇番今日恒指裂口低開343點，見25496點後最低見25494點，失守20日線(25670)，但其後A股跌幅收窄，港股亦回勇收復20日線一度倒升12點，高見25853點。其後喺20日線上落，半日恒指報收25798點跌41點；國指則跌32點，報收10433點。暫時港股似乎有意力守20日線，至於好淡分界25800點水平曾見好淡爭持，其實大市仍然維持區間上落，高低位維持25000至26500點，而底部更有可能逐部上移，短線25200至25400點支持不俗，但上面50日線(26209點)點阻力唔細，移動區間或收窄，等待月底G20峰會結束後再爆邊。總之由呢個星期起至下月7日水星逆行結束前，港股仍然極為反覆，急上急落嘅情況下，缸邊友只有且戰且走，唔好太樂觀，亦唔需要太悲觀。

重磅股騰訊(00700)本來應跟隨FAANG插水，偏偏騰訊低見277元後亦拗腰回升，半日更倒升近2%報收287元，阿Man提過騰訊282元無眼睇，家下守得住呢個位又死唔去。騰訊靠穩倒升，其他科技股亦先低後高，只係呢批科技股估值較市場平均估值偏高係死穴，縱有反彈亦唔慌叻得去邊。

利益關係令美國對沙地份外客氣，OPEC亦未有意認真減產，最快要到下月6日再開會討論。侵侵一直希望油價走軟，為免跟沙地衝突，放過沙地皇儲嘅瘋狂行為，不過美沙兩國關係反覆，未來油價走勢將更不穩定。油價主宰三桶油走勢，既然睇唔通，呢期石油股都係避之則吉。

反而阿Man認為金融股，無論國際抑或內地金融股，呢期低位支持不俗，係值得逢低吸納嘅股份，尤其北水一直有流入相關股份，暫時外資喺港股無咗影，不如就跟住北水低吸金融股。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)