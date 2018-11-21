港股直擊 即巿股評

美國股市連續兩日急跌，道指插551點；納指挫1.7%。港股昨日瀉逾500點後，今早反覆走低，暫守廿天線。

恒指低開343點，報25496，即穿廿天線(約25670點)，早段低見25494點，之後跌勢回順，10時後大拗腰，曾倒升12點，見25853點半日高，之後沿廿天線爭持，一度復挫逾160點。恒指中午收報25798點，跌41點或0.2%，大市成交額430.41億元。

國企指數報10433點，跌32點或0.3%。

A股半日個別發展，滬指跌0.13%；深成指升0.03%。

藍籌股方面，中移動(00941)跌2%；建行(00939)跌0.8%；平保(02318)跌0.5%。相反，騰訊(00700)先低後高，半日升1.9%；友邦(01299)回升0.6%。長和系個別走，長和(00001)和長實集團(01113)跌約1.6%；長建(01038)升0.3%；電能 (00006)跌1%，四家公布聯合公布收購澳洲天然氣管道公司APA Group的交易終止。

焦點板塊

科技股：多隻本港科技股跑贏外圍同業，美團(03690)明日公布業績，半日升3.6%；中軟國際(00354)和IGG(00799)升約1.8%。美國蘋果公司連續第二日急跌，惟本港蘋概股暫回穩，瑞聲(02018)升0.3%；高偉(01415)升2.1%。另外，小米(01810)半日升0.1%，暫錄三連升；舜宇(02382)升0.3%；中興(00763)升2.2%。半導體股造好，中芯(00981)升3.9%；ASM太平洋(00522)升3%；華虹(01347)升2.6%。

石油股：油市面對供應增加及全球經濟放緩的憂慮，國際能源署警告，油市正「進入前所未有的不穩定時期」。主要產油國12月6日開會討論減產。不過，特朗普希望油價下跌，但稱仍會與沙地維持戰略夥伴關係。隔晚紐油收逾一年低，跌幅6.6%；布油亦挫6.4%。中石化(00386)跌2.2%；中石油(00857)跌1.8%；中海油(00883)跌3.2%；中海油服(02883)跌1%。

醫藥股：今早普遍向上，石藥(01093)升1.9%；中生製藥(01177)升1.8%；東陽(01558)升5.3%；歌禮(01672)升3.9%；三生(01530)升2.7%。百濟神州(06160)在研PARP抑制劑pamiparib初步臨床數據支持繼續開發，半日升5.9%。醫思醫療(02138)漲5.9%，集團發盈喜，料中期收入及除稅後溢利按年大幅增長超過30%及50%。不過，微創醫療(00853)料旗下海外骨科業務全年業績遜管理層預期，半日插13.2%。

焦點股份

中教控股(00839)：半日逆市升4.7%。集團公布，截至首8個月的年度業績，期內經調整純利增長62.9%。

美亞控股(01116)：停牌逾六年半，今早復牌曾飆34%，半日升24.4%。

東方表行(00398)：股價半日升5.2%。集團半年盈利6400.5萬元，按年增長39.04%，每股派中期息2.8仙及特別息8.7仙，合共派息11.5仙。

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