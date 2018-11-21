即巿股評 港股直擊

呢幾日都捕住隻中國移動(00941)，終於喺噚日嘅下晝1點20分到，見5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到嚴重超買水平，按早前揀定嘅中移熊(67949)同中移Put(11472)，當時個價分別做緊$0.055同埋$0.156/$0.155。

收市後至收工前呢段時間，收到讀者Alex嘅email，佢同我講入咗(11472)兼過夜，由於注碼比較大所以有啲擔心。你以為我同返Alex講「唔使驚」嘅話你就錯啦，真心我比佢更驚，唔係因為落注落得比佢大，而係責任問題。「都講到明你唔係攞正牌嘅股評人啦，更何況呢啲嘢不嬲都係閣下自理架啦。」我知，好多讀者都知；我係人，唔係神，所以亦唔係「百戰百勝」，你估我真係未試過輸到斷晒手腳咩；只係老爸/老媽/老師都唔係咁教我之嘛，於是今朝起身開電視見到日經跌200幾點，臨出門口前剛剛9點5分，見恒指U盤開始咗，下面行俗稱「走馬燈」嘅走字碌到去中移報價，見到跌$2，就send咗個email比Alex同佢講要走貨；好彩佢收得到我email，亦係今朝一開市就走。唔係對中移跌無信心，而係怕個市噚日跌咗500幾點，唔知今日仲有無力再插落去，無力跌嘅話就唔好喺度做架樑，阻住中移跌。

按(11472)同(67949)今朝開市首5分鐘高低位，即$0.186/$0.181同$0.067/$0.065拉個中位數$0.1835同$0.066，同此前mark低嘅買入價$0.1555同$0.055計，賺幅分別約18%同20%，兩邊食晒仲唔係早晨全餐？！

依家10點13分，恒指做緊25822點，只係跌18點(真係好彩Alex你check到email)，今日低開高收仲要跌轉升，開市到依家一個鐘都未夠就做到咁多嘢，快啲多謝隻騰訊(00700)，由今朝開市報$277.4，跌1.5%，至依家倒升2.27%，報$288。雖然係咁，但日線圖上恒指今日粒燭正正企喺保歷加通道中軸(25671點)，最低暫時見過25494點，用呢口價量落到恒指牛熊證街貨圖嘅話，下方牛證頭三行全數被打靶，而呢度夾埋有2237張期指，同時依家25400至25499點升上牛證第一貼價街貨區，而呢度有相當於600張期指。

至於上方熊證，最貼價就係喺26200至26299點，而呢度只有86張期指，全部都係噚日新增嘅。依家10點28分，仲諗住想話「由於恒指由跌轉升彈返上去，所以同熊證首梯隊距離不遠」之際，望望電視機，恒指依家又跌返百零點落去。見恒指未有一個明確方向就更係唔落注啦，呢啲位就同買大細無分別，反正晨早食咗咁大份早餐都確係有啲飽，今朝早都係休戰一下先。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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