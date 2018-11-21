港股直擊 即巿股評

2012年1月9日起停牌的美亞控股(01116)，今早復牌曾飆34%，見0.28元，現升17.2%，成交額1220萬元。

集團公布，已經符合所有復牌條件。旗下廣州美亞已從新獲批營業執照，工廠恢復正常運作；已刊發所有業績報表，核數師對其去年業績已作不發表意見聲明，而核數師已認同消除審核保留意見之預期時間，惟須達到數項要求。

同時，該公司亦已經委任獨立內部監控顧問就應收賬、應付賬、存貨等程序進行審閱。

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