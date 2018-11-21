訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:27 港股直擊 即巿股評

【異動股】美亞停牌逾六年半 復牌飆34%

放大圖片

2012年1月9日起停牌的美亞控股(01116)，今早復牌曾飆34%，見0.28元，現升17.2%，成交額1220萬元。

集團公布，已經符合所有復牌條件。旗下廣州美亞已從新獲批營業執照，工廠恢復正常運作；已刊發所有業績報表，核數師對其去年業績已作不發表意見聲明，而核數師已認同消除審核保留意見之預期時間，惟須達到數項要求。

同時，該公司亦已經委任獨立內部監控顧問就應收賬、應付賬、存貨等程序進行審閱。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。