中教控股(00839)業績突出，股價逆市造好，一度升3.6%，高見10.98元，現造10.88元，揚2.6%，成交金額1270萬元。
集團公布，今年首8個月年度業績，盈利3.58億元人民幣，每股盈利17.7分，派末期息7.4港仙。期內經調整純利增長62.9%至人民幣4.82億元人民幣。
其他教育股亦反彈，楓葉(01317)揚4.2%；新高教(02001)升1.6%；民生教育(01569)漲2.3%；睿見(6068)揚3.5%。
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