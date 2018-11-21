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今日 09:25 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】油價瀉逾6% 中海油低開近半成

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油市面對供應增加及全球經濟放緩的憂慮，國際能源署警告，油市正「進入前所未有的不穩定時期」。

主要產油國12月6日開會討論減產。不過，特朗普表示希望油價下跌，但稱仍會與沙地維持戰略夥伴關係。隔晚紐約期油收市跌至逾一年低位，報每桶53.43美元，跌幅6.6%；布蘭特期油下滑6.4%，收報62.53美元。

中石化(00386)低開2.8%；中石油(00857)低開3.3%；中海油(00883)低開4.9%。

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