港股直擊 即巿股評

外圍股市急跌，港股復開倒車，港股預託證券(ADR)預示恒指今早低開逾三百點，科技股及石油股料跑輸。

美股連續第二日急跌，三大指數曾跌逾2%，均抹去2018年至今的所有升幅，蘋果公司弱勢持續，零售股和能源股也加入大跌的行列。道指收市瀉551點或2.2%。標指低收1.8%，報2641點；納指收市失守七千點，挫1.7%，報6908點，盤中一度急插2.8%，見逾七個月低位。

在有報道指新iPhone生產訂單被大幅度削減後，蘋果繼續捱沽，周二再插4.8%。高盛再度下調蘋果目標價。FAANG另外4隻股票也大幅低開，不過Alphabet與Facebook收市止跌回升。那邊廂，大型零售商Target業績不佳，致使股價曾大跌15%，收市跌10.5%，並拖累其他零售股。另一跌市重災區是能源股，標指的能源板塊跌3.2%。

國際油價急挫。面對供應增加及全球經濟放緩的憂慮，加上特朗普表示希望油價下跌，亦稱仍會與沙地維持戰略夥伴關係，市場人士相信，特朗普此舉是換取沙地不減產，因此對油價不利。紐約期油收市跌至逾一年低位，報每桶53.43美元，跌幅6.6%，盤中一度瀉7.7%，低見52.77美元；布蘭特期油下滑6.4%，收報62.53美元。主要產油國12月6日開會討論減產，國際能源署昨天警告，油市正「進入前所未有的不穩定時期」。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.29元，較本港上日收市低0.81元；騰訊(00700)ADR收報278.19元，低3.41元；國壽(02628)ADR收報16.29元，低0.21元。「三桶油」受壓，中海油(00883)ADR收報12.45元，低0.59元；中石油(00857)ADR收報5.34元，低0.2元；中石化(00386)ADR收報6.45元，低0.23元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報75.33元，低1.17元；聯通(00762)ADR收報8.67元，低8仙；中電信(00728)ADR收報4.02元，低4仙。

ADR港股比例指數報25504，較周二恒指收市跌335點或1.3%。恒指昨日收報25840點，急跌531點或2%。恒指今早料失守20天線(約25600點)，下一個重要支持參考上周二(13日)低位25092點。

高盛資深中國經濟分析師鄧敏強表示，未來三個月，中美貿易戰惡化的機會達到一半，預料明年首季，人民幣將跌至7.1兌一美元。

焦點股份

微創醫療(00853)：公布旗下海外骨科業務的全年業績，可能與管理層預期存在較大負偏差，主要原因是美國和意大利高層營銷條線業務人員變動、失去一位美國主要經銷商、毛利率改善進度低於預期，以及美元滙率波動等。

中教控股(00839)：公布截至8月底止8個月的年度業績，盈利3.58億元(人民幣．下同)，派末期息7.4港仙；期內經調整純利增長62.9%至人民幣4.82億元。財政年度結算日已由12月31日轉為8月31日，與學年保持一致。

東方表行(00398)：截至9月底止半年盈利6400萬元，按年增長39%，派中期息2.8仙及特別息8.7仙，合共派息11.5仙。

長和(00001)、長實集團(01113)、長江基建(01038)及電能實業(00006)聯合公布，因未能獲得澳洲外國投資審查委員會(FIRB)的批准，收購澳洲天然氣管道公司APA Group的交易因而終止。

歌禮製藥(01672)：公布與上海羅氏簽署一項合作協議，上海羅氏授予歌禮生物科技在中國獨家銷售及市場推廣肝炎藥派羅欣的權利。

神州租車(00699)：公布首9個月盈利1.55億元(人民幣‧下同)，按年下跌76.62%。