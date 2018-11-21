即巿股評 港股直擊

11月19(周一)美股主要指數全線下跌，事緣《華爾街日報》引述知情人士報道，蘋果（納斯特代號AAPL）最近調降3款iPhone新機的訂單，消息令蘋果股價急挫近4%收市，科技股為主的納指跌了3.02%，道指和標普500指數則分別跌1.55%和1.66%。

周二恒指亦受到隔晚美股表現的拖累低開329點，早段彈上26132高位後隨即回落，最低跌至25776水平，收報25840，跌531點或2.02%。

本周一的「搏拳實錄」講到，恒指於10月25日裂口下跌，到30日創24585點的今年新低，其後於11月1日裂口上升，開始形成一個「小島」的技術支持形態。最值得注意的是，恒指形成「島形底」翌日，在港股主板錄得1703億元大成交額的配合裂口抽升4.2%(在此補充，恒指之前兩個交易日，港股主板也錄得超過1千億元的相對大成交)。到了上周二(11月13日)，恒指受隔晚美股急挫的影響大幅低開，但最後倒升收市，而主板亦有逾900億元的成交額，老徐至此「確信」，有大戶或芬佬在恒指再創今年新低後，開始分段趁低吸納，並估計在大戶兩度入市「手影」的護盤，上周二的大陽燭底附近水平將成為恒指短線的有力支持。

恒指昨天雖然遠遠未觸及上周二的大陽燭底的25092點，但曾一度跌穿25792點的大陽燭頂部，更值得研究的是，恒指失守了收復才一日的50天線(26233點)，是否重演8月下旬及9月下旬的兩幕「熊吻別」，預示近日的反彈浪已經告一段落。

從技術分析角度，恒指昨天亦跌穿了上周四收復的10天線(25955點)，短線走勢開始轉差，不過，10天線剛在「島形底」形成之後穩步上升，並於11月8日升穿開始轉向回升的20天線，本欄以前多次提到，恒指10天線升穿/跌穿20天線，是指數已短期見底/見頂的相當可靠訊號，尤其是兩條平均線都斜斜向上行的情況下，10天線這時升穿20天線，將大大減低了「誤鳴」機會。

另一方面，EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，由10月30日從70.4%的近期極度高水平見頂，僅僅7個交易日就跌了58個百分點，至11月8日的12.4%的近5個月低位才回升，到上周四於26.8%水平已無力再上。此外，在弱勢股指數急跌期間，短線市寬突破50%的強弱分界後，進一步升至5月中旬以來的高位，大市沽壓急跌加上港股短期市底呈現近半年的最強狀況，應該足以支持恒指短線繼續反彈。老徐相信，恒指昨天顯著下跌2.02%，只是反彈浪中的一次短線整固，更相信大戶在11月13日的大陽燭身任何水平都有興趣又再「貯貨」。

至於昨天是「熊吻別」50天線，抑或是恒指形成「島形底」後、淡友的一次脫身機會，估計不用等到月底的「習特會」已可揭曉。但上周才加注看好恒指的老徐（見11月19日「搏拳實錄」），當然拒絕相信什麼「熊吻別」。

老徐