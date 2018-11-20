即巿股評 港股直擊

期指經歷上周二先急挫後倒升，緊接數日仍能延續反彈的走勢，直到本周一，期指曾高見26390點，若從上周二的低位25006點計，期指已於短短數日反彈近千三點。

不過，隨着美國及內地股市先後急挫拖累，期指昨日未能保持強勢，更出現顯著回調。期指昨天低開331點後，全日走勢反覆向下，反彈乏力，並曾一度下挫近600點，低見25700點，最終全日跌496點，收報25794點。

近日，外圍消息繼續反覆不定。上周末，美國聯儲局官員發表「偏鴿」言論，令市場降低對美國明年加息的預期；另一方面，美國總統特朗普再次釋出善意，表示暫時不必對中國採取進一步的關稅行動，且亦透露中方已提出了貿易協議清單，雖然當中缺少了數個重要項目，惟亦已相當完整，因而令市場憧憬中美月底有望達成協議。

不過，正當市場氣氛逐步好轉之際，市場又突然出現利淡消息，令港股震盪。首先，中美雙方於剛舉行的亞太經合組織（APEC）峰會中再現摩擦，最後更演變成該會首次未能發表領導人共同宣言的局面；而近日亦有傳特朗普擬收緊AI技術出口計劃，矛頭直指中國。

以上相關消息再次令月底的「習特會」出現陰霾，亦令市場開始關注未來由「貿易戰」擴散至「科技戰」的可能。

另一邊廂，發改委、人行、財政部及中證監於昨日聯合發布通知，鼓勵內險企業積極參與債換股計劃，因而令市場憂慮有關做法會為內險股帶來不良的影響。

料習特會後才有新方向

短線而言，距離萬眾矚目的「習特會」日子漸近，中美雙方在會面前爭取談判籌碼的意欲應會更明顯，預期出現的相關消息更為反覆，而港股表現因而更波動，不過相信最終也要待「習特會」後，港股才有機會出現新一輪大方向。

技術方面，雖然期指近日從低位反彈了近千三點，且更於周一收市時成功收復50天移動平均線，惟昨天急挫並再次收於其下，反映暫時仍未具足夠動力再向上突破。

現時，如之前所言，期指於「習特會」前將續於25006點至26614點區間反覆上落，但經過昨天急跌，短線有機會先行出現回調，而向下的首個重要支持則要看20天移動平均線，倘若該處之後也被正式跌穿的話（陰燭收市跌穿，且翌日開市初段再跌穿上一天低位及早上10時前低位），期指便要再次考驗25006點重要支持。

不過，筆者建議大家要小心大戶會把期指推低至25000點樓下，好讓其達到震倉或屠牛的目的，如果想在該位置附近部署牛證的投資者，不宜選太貼價。相反，向上可先看周一的高位26390點，下一個重要阻力則會是前浪頂26614點，不過預期該位置暫時阻力不輕。

小注價外400點Long Call

策略方面，預期市況短線有機會趨反覆波動，因此建議各位在「習特會」前仍應以「逢低Call、逢高Put」的策略小注部署。若期指是次回調可抵25100點樓下的話，可考慮小注開倉造即月價外400點Long Call；如果期指之後以陰燭收市跌穿25006點，便要先行止蝕。

另外，大家可考慮於該位置附近小注開倉造下月價外1200至1400點，以博「習特會」之後可能出現的急升，並可以期指陰燭跌穿前浪底24526點作止蝕參考。