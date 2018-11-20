路透旗下IFR報道，騰訊(00700)及攜程為主要股東的同程藝龍(00780)，將以每股9.8元定價，接近招股價9.75元至12.65元的下限，股份下周一(26日)主板掛牌。
另外，阿里巴巴集團及復星國際(00656)有份投資的內地母嬰類社區平台寶寶樹(01761)，已於今日中午截止公開發售。
IFR引述消息指出，寶寶樹同樣以招股價6.8元下限定價，集資17.02億元，將於下周二(27日)上市。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
路透旗下IFR報道，騰訊(00700)及攜程為主要股東的同程藝龍(00780)，將以每股9.8元定價，接近招股價9.75元至12.65元的下限，股份下周一(26日)主板掛牌。
另外，阿里巴巴集團及復星國際(00656)有份投資的內地母嬰類社區平台寶寶樹(01761)，已於今日中午截止公開發售。
IFR引述消息指出，寶寶樹同樣以招股價6.8元下限定價，集資17.02億元，將於下周二(27日)上市。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
|下一篇：
|維珍妮料中期盈利明顯增加
|上一篇：
|碧海藍天低層494實呎月租1.95萬