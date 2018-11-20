即巿股評 港股直擊

教育股仍未回穩，普遍歸因於上周公布的《國務院關於學前教育深化改革規範發展的若干意見》。個別中資券商當然維穩，指政策目的是維持行業健康發展。亦有市場分析指本港上市的教育股不涉幼兒教育。

先看一些事實，本港中資教育股絕對有從事幼兒教育，主要是所謂「K-12」模式的教育企業。「K-12」即是由學前教育至第十二級(6年小學；3年初中；3年高中)的一條龍模式。

本港最少有6隻股份有幼兒教育業務：

股份 幼教業務收入佔比 期間 博駿教育(01758) 24.5% 至2月底止中期 21世紀教育(01598) 15.8% 至6月底止中期 宇華教育(06169) 5.6% 至2月底止中期 楓葉教育(01317) 3.7% 至2月底止中期 天立教育(01773) 2.5% 至6月底止中期 成實外教育(01565) 0.9% 至6月底止中期

總括而言，情況可以形容為：有個別本港上市企業從事幼教業務，但規模不算明顯巨大。

既然規模有限，為甚麼市場反應如此負面？其實《國務院關於學前教育深化改革規範發展的若干意見》整份文件，共有九個範疇，共35條意見，「社會資本不得通過協議控制等方式控制非營利性幼兒園」只是第24條其中一部分。

文件在序言已說明官方意圖，包括強調「入園難」、「入園貴」依然困擾老百姓，另外又指學前教育資源尤其是普惠性資源不足、政策保障體系不完善、部分民辦園過度逐利等等。

在政策主要目標上，當局要求到2020年，全國學前三年「毛入園率」達到85%，普惠性幼稚園覆蓋率(公辦園和普惠性民辦園在園幼兒占比)達到80%；到2035年，全面普及學前三年教育。

政策意圖在建立又便宜又廣泛的幼教，對私立企業而言或有害於毛利和擴張機會。而對政策由幼教擴展至高校和高等教育的憂慮，就是打殘高估值教育股的「理由」。

較宏觀地觀察市場對行業前景預測變動，可用EJFQ精明選股。一般選項方面：行業分類選「其他」；詳細行業分類選「綜合支援服務」。加強版選項方面：下年度盈利預測(較一周前) 選「盈利下調」；下年度盈利預測(較兩周前) 選「盈利下調」。

結果顯示宇華和楓葉兩隻「K-12」教育股的市場平均下年度盈利預測，無論較一周或兩周前都有所下調。宇華較一周前下調0.5%；較兩周前下調1.8%。楓葉較一周前下調0.3%；較兩周前下調1.9%。

另外從事高等教育的新高教(02001)，市場平均下年度盈利預測較一周前下調1%；較兩周前下調2%。

市場似乎正下修教育股估值，亦要留意本港教育股大部分上市歷史短，宇華、楓葉和新高教已屬較資深、有較多分析員覆蓋。今年才上市、較少市場分析的教育股勢必更波動。

根據EJFQ FA+，上表中的21世紀教育、宇華和楓葉預測市盈率仍處12至13倍水平，仍未算低殘；成實外教育更達21.4倍；只有天立教育跌至10.6倍。

陳鎮強

信報投資研究部分析員

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