隔夜美股下挫，觸發亞洲區股市全線下挫，港股三日飆逾七百點後，全日急吐531點，失守兩萬六及10天線(約25955點)。
北水上日淨走7.83億元後，今日沽壓略縮，全日淨走4.71億元，兩日累走12.54億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)
油價近期在低位喘穩，惟北水擔心油價再跌，中石油(00857)全日錄1億元資金淨走，為最多北水流出個股。
中資金融股是北水拋售對象，平保(02318)、招行(03968)、華泰證券(06886)及新華保險(01336)分別有7965萬元、7910萬元、1306萬元及680萬元北水淨走。
北水再追買比亞迪(01211)，全日再掃3204萬元，相反昨日錄4576萬元買入的吉利(00175)，今日有8592萬元淨走，為第二多北水淨走個股。
石藥是今日表現最曳的藍籌，收市挫5.3%，全日也錄368萬元資金淨出；宇華教育(06169)仍受中央新政所累，全日跌3%，同時有4111萬元北水淨走。
增發10億美元票據的恒大(03333)，全日有1.05億元北水淨買，萬科(02202)及融創(01918)卻分別有3118萬元和1017萬元內地資金淨沽。
不過，部分科技股獲北水追買，騰訊(00700)及中興(00763)分別獲淨買1.68億及1457萬元，騰訊更是內地資金淨掃入最多個股。金蝶(00268)收挫5.5%，全日錄1404萬元資金流走。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、吉利、恒大、新華保險、中石油、石藥、招行、平保及華泰。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、融創、騰訊、金蝶、比亞迪、中外運航運(00368)、宇華、恒大、中國電力(02380)及萬科。