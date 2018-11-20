港股直擊 即巿股評

美股三大指數隔晚急挫，道指挫1.6%；納指插3%。港股連升三日累漲717點後亦急吐，失兩萬六關口，科技、濠賭及醫藥股三個板塊沽壓較大。

恒指今早低開328點，甫開穿兩萬六，之後跌幅曾收窄至239點，見26132點全日高，10時後復下挫，插穿10天線(約25955點)，最多瀉595點，見25776點全日低，半日收市前跌幅稍為收窄，中午跌481點或1.8%。午後復插逾500點，在上午波幅內走。恒指收報25840點，跌531點或2%。大市今日下跌股份比例達73%，上升股份比例27%。

大市成交額774.5億元，較上日減少28.6億元。

國企指數報10466點，跌165點或1.6%。

A股午後跌幅擴大，滬指收市插2.1%；深成指插2.8%。

即月期指收市插496點或1.9%，報25794，低水46點，成交約20萬張。

美國道指期貨最新挫174點，報24855。歐洲三大股市向下，德法股市挫逾1%。

藍籌股方面，騰訊(00700)挫3.3%；友邦(01299)插4.3%，兩股拖低大市近182點。另外，建行(00939)跌1.2%；平保(02318)跌2.1%；滙控(00005)跌1.4%；銀娛(00027)挫3.9%；吉利(00175)挫3.7%。隔晚外圍油價低位靠穩，最新在亞洲時段復軟。「三桶油」跌1.3%至2.3%。

焦點板塊

科技股：《華爾街日報》報道，蘋果降9月推出的3款新iPhone生產訂單，蘋果隔晚挫近4%。蘋概股受壓，瑞聲(02018)挫3.7%；通達(00698)挫4.2%；高偉(01415)跌3%。其他手機股方面，舜宇(02382)跌2.4%；比亞迪電子(00285)插5.9%；丘鈦(01478)跌3.2%；中興(00763)吐5.6%。相反，小米(01810)第三季扭虧為盈，並獲美圖(01357)日後絕大部分美圖品牌手機及其智能硬件的全球獨家授權，股價飆8.4%，不過美圖發盈警，股價挫6.4%。科網軟件股亦是沽貨對象，金蝶(00268)挫5.5%；美團(03690)跌2.3%；金山軟件(03888)跌1.4%；中軟國際(00354)挫5.8%；IGG(00799)挫4.4%；網龍(00777)挫4.9%；天鴿互動(01980)瀉近一成。

教育股：持續受國務院上周發文明確民辦幼兒園不准單獨或作為一部分資產打包上市的政策拖累，今早仍未回穩。楓葉教育(01317)挫5.4%；宇華教育(06169)挫3%；睿見教育(06068)挫6.5%；希望教育(01765)跌0.8%；民生教育(01569)跌3.6%；21世紀教育(01598)跌2.2%。不過馬來西亞教育股皇岦國際教育(08105)逆市狂彈，收市飆61.1%為表現最好港股。

濠賭股：今日捱沽，銀娛(00027)挫3.9%；金沙中國(01928)挫3.5%；永利澳門(01128)挫3.3%；美高梅中國(02282)挫4.4%；澳博(00880)挫4.5%；新濠國際(00200)挫半成。

醫藥股：高估值醫藥股又成提款機，石藥(01093)公布首三季業績後被多家券商下調目標，當中富瑞劈目標近兩成至24.4元，股價挫5.3%。另外，中生製藥(01177)挫4.3%；三生(01530)挫3.4%；金斯瑞(01548)挫3.5%；藥明生物(02269)挫3.2%。半新股百濟神州(06160)挫3.7%。醫療科技股方面，平安好醫生(01833)挫5.2%；阿里健康(00241)中期續虧損，股價挫7.5%。

焦點股份

洛陽鉬業(03993)：股價挫3.4%。摩根大通首予洛鉬「減持」評級，認為集團風險回報不吸引，目標價僅睇2.5元。

中國海景(01106)：連跌三日後大成交反彈，曾飆六成，收市升26%，成交額1.29億元。集團股價上周四(15日)單日暴瀉78.5%，昨日收市後公布，董事局注意到上周四及五之股價及成交量變動，並確認財務狀況及業務營運與往常一樣。

麥迪森控股(08057)：今日飆升四成，六連升累飆1.8倍。集團向主席丁鵬雲及東京上市公司SRA，收購融資及小額貸款服務公司Hackett Enterprises，作價近6.9億元，以發行股份和承兌票據支付。另外與日本虛擬貨幣交易平台BITOCEAN訂立諒解備忘錄，收購其67.2%股權。

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